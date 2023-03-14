Когда очнулся, вокруг все пылало! История танкиста Ильи Пилипенко

Он выбрался из пылающего танка и выжил. Илья Пилипенко добровольно отправился защищать свою страну в начале полномасштабного вторжения. Во время выполнения боевой задачи его танк наехал на мину и загорелся.

Парень получил значительные ожоги и сложный перелом ноги. Илья просил медиков не ампутировать конечность, но спасти ногу так и не удалось. Несмотря на это, боец уверен, что его мечты все равно сбудутся.

В настоящее время молодой человек находится во Львовском реабилитационном центре.

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Илья вспоминает: тогда, на Херсонском направлении, его танк наехал на вражескую мину. На время он потерял сознание, а когда пришел в себя, то вокруг уже все пылало.

— Когда я выполз из танка, я отодвинулся дальше, как мог. У меня горела обувь, я пытался ее снять, но не получилось.

У мужчины было 30% ожогов всего тела. Больше всего пострадали руки, ноги и лицо. Вертолетом его доставили в Одессу, где провели три операции по пересадке кожи.

Также Илья участвовал в проекте Неопалимые: что это за инициатива и кому станет полезно, читай в нашем другом материале.

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