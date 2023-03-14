Коли отямився, навколо все палало! Історія танкіста Іллі Пилипенка

Він вибрався з палаючого танка і вижив. Ілля Пилипенко добровільно пішов захищати свою країну на початку повномасштабного вторгнення. Під час виконання бойового завдання його танк наїхав на міну і спалахнув.

Хлопець дістав значні опіки та складний перелом ноги. Ілля просив медиків не ампутувати кінцівку, але врятувати ногу так і не вдалося. Та попри це, боєць певен, його мрії все одно здійсняться.

Нині хлопець перебуває у Львівському реабілітаційному центрі.

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Ілля пригадує: тоді, на Херсонському напрямку, його танк наїхав на ворожу міну. На якийсь час він втратив свідомість, а коли отямився, то навколо уже все палало.

— Коли я виповз із танка, то відсунувся далі, як міг. У мене горіло взуття, я намагався його зняти, та не вийшло.

У чоловіка було 30% опіків всього тіла. Найбільше постраждали руки, ноги та обличчя. Гелікоптером його доправили до Одеси, де провели три операції з пересадки шкіри.

Також Ілля брав участь в проекті Неопалимі: що це за ініціатива та кому стане корисною, читай у нашому іншому матеріалі.

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