Многое неизвестное и секретное вскоре станет явным: секретарь СНБО Данилов о депутатах и освобождении азовцев

Мы многое говорим о том, как война продолжается сейчас. Но мы мало знаем, как к ней готовились власти Украины и те, кто имел доступ к информации.

Занавес приоткрыл секретарь СНБО Алексей Данилов — он рассказал не только о подготовке к войне в кабинете Зеленского, но и о ситуации с освобождением азовцев, что ждет Донбасс после деоккупации и о том, каким будет мир после войны в Украине.

Белая рубашка Зеленского

О начале войны Данилов вспоминает следующее: 24 февраля секретарь СНБО вошел в кабинет Зеленского и увидел президента в белой рубашке и костюме.

Первый звонок был около половины шестого утра — Борису Джонсону. А потом была война.

— Те, кто мог и хотел, отдавали все, что имели, на благосостояние страны. Эти люди были готовы на все.

К началу войны Украина была готова информационно: Данилов уверяет, что о планах россиян в кабинете Зеленского знали давно. Украинская разведка даже “пасла” кадыровцев еще за полтора месяца до полномасштабного вторжения — и не только их.

Главное, что когда пройдет некоторое время, все общество узнает много нового о депутатах — и этой Рады, и прошлой.

Освобождение азовцев и деоккупация Донбасса

Тему освобождения или обмена военнопленных азовцев Данилов называет болезненной и сложной. Отмечает, что нашей главной задачей является сохранение жизни и здоровья этим людям.

Есть договоренность о том, чтобы от официальных лиц было как можно меньше заявлений по азовцам. Но есть люди, которые занимаются этим вопросом каждый день, и это невероятно сложно.

Еще одной сверхсложной задачей является деоккупация территории украинского Донбасса, а именно работа с населением после победы и освобождения.

Алексей Данилов отмечает: это населению Донецкой и Луганской областей нужно будет найти общий язык с остальными украинцами, а не наоборот.

У нас есть границы, и если кого-то не устраивают законы и правила, которые действуют на территории нашей страны, мы никого не держим. Мир велик.

Будущее Украины

Будущее страны, по мнению Данилова, будет таким же пестрым, к которому украинцы привыкли. Само общество должно определиться, куда должна двигаться страна.

— И будут новые альянсы, и у Украины уже есть собственное видение и предложения одного из таких альянсов о безопасности ситуации нашей страны в будущем.

Мы еще этого не осознаем, но все, что происходит у нас, прямо влияет на новое мироздание. Главное — мы уже выбрали право быть сильными.

Украинцы отвоюют все свои земли однозначно. А сегодня украинские военные обратились к украинцам в Крыму: значит ли это начало бархатного сезона — читай в материале.

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