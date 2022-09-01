Багато невідомого та секретного скоро стане явним: секретар РНБО Данілов про депутатів та звільненням азовців

Ми багато говоримо про те, як війна триває зараз. Але ми мало знаємо, як до неї готувалася влада України та ті, хто мав доступ до інформації.

Завісу прочинив секретар РНБО Олексій Данілов — він розповів не лише про підготовку до війни в кабінеті Зеленського, а й про ситуацію зі звільненням азовців, що чекає на Донбас після деокупації та про те, яким буде світ після війни в Україні.

Біла сорочка Зеленського

Про початок війни Данілов згадує таке: 24 лютого секретар РНБО зайшов до кабінету Зеленського та побачив президента у білій сорочці та костюмі.

Перший дзвінок був близько о пів на шосту ранку — Борису Джонсону. А потім була війна.

— Ті хто міг та хотів — віддавали усе, що мали на добробут країни. Ці люди були готові на все.

До початку війни Україна була готова інформаційно: Данілов запевняє, що про плани росіян в кабінеті Зеленського знали давно. Українська розвідка навіть “пасла” кадирівців ще за півтора місяця до повномасштабного вторгнення — і не лише їх.

Головне те, що коли пройде деякий час, все суспільство дізнається багато чого нового про депутатів — і цієї Ради, і минулих.

Звільнення азовців та деокупація Донбасу

Тему звільнення чи обміну військовополонених азовців Данілов називає болючою та складною. Зазначає: нашим головним завданням є збереження життя та здоров’я цих людей.

Є домовленість про те, щоб від офіційних осіб було якомога менше заяв стосовно азовців. Але є люди, що займаються цим питанням кожного дня — і це неймовірно складно.

Ще одним надскладним завданням є деокупація території українського Донбасу, а саме — робота з населенням після перемоги та звільнення.

Олексій Данілов наголошує: це населенню Донецької та Луганської областей треба буде знайти спільну мову з рештою українців, а не навпаки.

У нас є кордони, і якщо когось не влаштовують ті закони і правила, які діють на території нашої країни, ми нікого не тримаємо. Світ великий.

Майбутнє України

Майбутнє країни, на думку Данілова, буде таким самим строкатим, до якого українці звикли. Саме суспільство повинне визначитися, куди має рухатися країна.

— І будуть нові альянси, і Україна уже має власне бачення та пропозицій одного з таких альянсів про безпекову ситуацію нашої країни у майбутньому.

Ми ще цього не усвідомлюємо, але все, що відбувається в нас, прямо впливає на нову світобудову. Головне — ми уже вибрали право бути сильними.

Українці відвоюють усі свої землі — однозначно. А сьогодні українські військові звернулися до українців у Криму: чи означає це початок оксамитового сезону — читай у матеріалі.

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