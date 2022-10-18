Люди

“Ты же понимаешь, что выбора у тебя нет?” Освобожденная Виктория Обидина о плене и разъединении с дочерью

Виктория Мельник, редактор сайта 18 октября 2022, 22:00

Больше видео
0:03:45
Підприємець з Краматорська
Бизнесмен из Краматорска поражает мастерством — кует крепкие заборы по собственной технологии
0:03:30
Хлопчик, що вижив після ракетного удару РФ
Оглушило так, будто я был в колокольне: мальчик, выживший после ракетного удара РФ
0:04:11
Як захищають Україну жінки-військовослужбовці
Мы видимые — как украинские защитницы воюют на передовой и борются за свои права в армии
0:03:24
Українці масово повертаються додому — скільки їх?
Россиянам нас не запугать! Украинцы массово возвращаются домой — почему?
Смотреть больше

Последние видео
0:01:57
Виктория Обидина

“Ты же понимаешь, что выбора у тебя нет?” Освобожденная Виктория Обидина о плене и разъединении с дочерью
Перехоплені розмови окупантів: вважають себе “героями Лиману”
Каждый день несут потери, но считают себя “героями” — оккупант жалуется матери на сложности на передовой
0:02:43
як ЄС та США можуть запобігти постачанню зброї з Ірану до РФ
Мир должен вовремя остановить Иран: как ЕС и США могут предотвратить поставки оружия в РФ
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
0:02:37
Падіння бомбардувальника Су-34 у Єйську: що відомо
Карма настигает всех! Падение бомбардировщика Су-34 в Ейске на жилой дом
0:04:57
Як отримати громадянство України
Обязательный экзамен по украинскому языку и истории! Как получить гражданство Украины
0:06:56
Юрий Игнат
Почему Россия больше всего бьет по понедельникам и сколько теперь времени у нас есть, чтобы отреагировать на опасность
0:02:28
Миколаїв
Поняли, что захватить не удастся, и сменили тактику: российские оккупанты снова обстреляли Николаев
0:06:39
Українців попередили про віялові відключення: що це таке та з чим пов'язане
30% электростанций разрушено! Украинцев предупредили о веерных отключениях электричества
0:06:31
світло
Как экономить свет от коридора до кухни — советы и лайфхаки
Больше видео
Перехоплені розмови окупантів: вважають себе “героями Лиману”
Читать дальше
Каждый день несут потери, но считают себя “героями” — оккупант жалуется матери на сложности на передовой

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь