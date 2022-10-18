“Ты же понимаешь, что выбора у тебя нет?” Освобожденная Виктория Обидина о плене и разъединении с дочерью

Россия — страна-террорист, которая живет против правил войны, морали и человечности. Об этом не все говорят на официальных саммитах или встречах, но правду знает каждый, кто видит войну в Украине.

Вместе с тем никто из украинцев не перестает верить и надеяться на лучшее. Следующая история доводит до слез.

Она провела в плену 165 дней, и почти все это время родные не знали о ее судьбе. Накануне в Запорожье, во время большого обмена, когда удалось освободить 108 наших женщин, на украинскую территорию вернулась Виктория Обидина, мама маленькой Алисы, о которой в мае узнал весь мир.

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Тогда оккупанты разлучили их на своем блокпосте под Мариуполем и отправили четырехлетнюю девочку в эвакуационном бусе — фактически саму.

Впоследствии россияне заставляли женщину путем угроз говорить на камеру пропагандистские месседжи будто бы на оккупированной территории все хорошо и просить украинскую сторону отправить маленькую Алису к матери.

Теперь Виктория дома и признается: у нее не было выбора, потому что россияне угрожали ей. Отношение в плену было плохим, хотя и не били.

— Говорили мне: ты понимаешь, что выбора у тебя нет, и тебе все равно придется дать этот комментарий.

Женщина смогла услышать свою дочь только 4 октября: тогда оккупанты разрешили ей позвонить поздравить дочь с днем ​​рождения. Малышка с мая находилась в Польше со своей бабушкой.

Теперь Виктория ждет встречи с родными и верит — все будет хорошо. В это верят и герои нашего другого рассказа, пережившие оккупацию и эвакуацию с опасных территорий.

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