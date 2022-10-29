Десять секунд изменили жизнь навсегда — военный о потере родителей и дома во время атаки россиян

Один вражеский дрон-камикадзе отобрал у него родителей и родной дом. К нам обратился военнослужащий Вооруженных сил Украины Виктор Ганич.

17 октября он чудом спасся во время воздушной атаки на Киев. Однако не смог спасти ближайших. Сейчас нашему защитнику некуда возвращаться с фронта.

Но, несмотря на боль и потерю, он сам захотел рассказать свою историю Украине.

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Когда судьбу решают десять секунд

Среди руин дома Виктор тщетно ищет хоть какие-то фрагменты прошлой жизни. Недавно он потерял мать и отчима. Его квартира на четвертом этаже сейчас — просто дыра.

После полномасштабного вторжения России мужчина оставил бизнес в Киеве и отправился на фронт. Служил на Юге. Но когда 10 октября россияне попали в бизнес-центр рядом с родным домом, то отпросился на несколько дней навестить семью.

Виктор уговорил родителей переехать как можно дальше от военных объектов и ТЭЦ. И вот 17 октября с утра помог им собрать вещи.

Семья уже готова была переезжать на квартиру к родственникам в другой район. Но началась воздушная тревога. Над Киевом — иранские дроны-камикадзе.

Виктора спасло то, что он успел выйти из квартиры на лестницу. А вот мама с отчимом остались в ловушке.

Военный говорит, что когда услышал силу взрыва и потом увидел обрушенные три этажа, то уже был уверен — родителей больше нет в живых.

Если бы они на десять секунд спустились раньше, ничего бы не случилось. Первая реакция была — лезть туда. Первую маму достали. Это был шок, когда ты все это видишь… — признается Виктор.

А на теле отчима было 95% ожогов. Его удалось узнать только по одежде и маленькому клочку кожи, который не сгорел.

Теперь из всех документов у Виктора остался только военный билет. Все остальное сгорело в квартире. Жить тоже негде.

Неравнодушные открыли сбор на помощь защитнику, чтобы ему было куда вернуться с фронта. Присоединиться к доброму делу можешь и ты, сделав пожертвование.

Эта история, говорит военнослужащий, должна не просто ужасать. Он попросил об этом интервью, чтобы показать, что бывает, когда во время тревоги надеешься на удачу.

Не нужно быть расслабленным, нужно всегда реагировать на все тревоги. Все, что говорят, нужно делать. Даже если, слава Богу, ничего не произойдет, все равно ты все, что зависит от тебя, должен выполнять, не лениться, — призывает Виктор.

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