Десять секунд змінили життя назавжди — військовий про втрату батьків та дому під час атаки росіян

Один ворожий дрон-камікадзе забрав у нього батьків і рідний дім. До нас звернувся військовослужбовець Збройних сил України Віктор Ганіч.

17 жовтня він дивом урятувався під час повітряної атаки на Київ. Утім не зміг урятувати найближчих. Зараз нашому захисникові нема куди повертатись з фронту.

Та попри біль і втрату він сам захотів розповісти свою історію Україні.

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Серед руїн будинку Віктор марно шукає бодай якісь фрагменти минулого життя. Нещодавно тут він втратив матір та вітчима. Його квартира на четвертому поверсі нині — просто діра.

Після повномасштабного вторгнення Росії чоловік покинув бізнес у Києві й подався на фронт. Служив на Півдні. Але коли 10 жовтня росіяни влучили в бізнес-центр поруч з рідним будинком, то відпросився на кілька днів додому.

Віктор вмовив батьків переїхати якомога далі від військових об’єктів та ТЕЦ. І ось 17 жовтня зранку допоміг їм зібрати речі.

Родина вже була готова переїздити на квартиру до родичів у інший район. Та почалась повітряна тривога. Над Києвом — іранські дрони-камікадзе.

Віктора врятувало те, що він устиг вийти з квартири на сходи. А ось мама з вітчимом залишились у пастці.

Військовий каже, що тоді, як почув силу вибуху і потім побачив обвалені три поверхи, то вже був упевнений — батьків більше нема серед живих.

Якби вони на десять секунд спустились раніше, то нічого б не сталось. Перша реакція була — лізти туди. Першу маму дістали. Це був шок, коли ти це все бачиш… — зізнається Віктор.

А на тілі вітчима було 95% опіків. Його вдалось пізнати лише за одягом та маленьким клаптиком шкіри, який не згорів.

Нині з усіх документів у Віктора залишився лише військовий квиток. Все інше згоріло у квартирі. Жити теж нема де.

Тож небайдужі відкрили збір на допомогу захисникові, аби йому було куди повернутись з фронту. Долучитись до доброї справи можеш і ти, зробивши пожертву.

Ця історія, каже військовослужбовець, має не просто жахати. Він попросив про це інтерв’ю, аби показати, що буває, коли під час тривоги сподіваєшся на удачу.

Не треба бути розслабленими, треба завжди реагувати на всі тривоги. Усе, що кажуть, треба робити. Навіть якщо, слава Богу, нічого не станеться, все одно ти все, що залежить від тебе, маєш виконувати, не лінуватись, — закликає Віктор.

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