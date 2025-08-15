Дом из мусора: как дизайнер из Харькова дарит новую жизнь вещам из свалок

Во время войны люди находят силы создавать уникальные эко-инициативы. Художница Лана Тисленко, пережив с семьей вражеские обстрелы в Харькове, начала невероятный проект Дом из мусора в Хмельницкой области. Дом, который женщина создала с родными, вполне экологичен. Вся мебель и отделка сделаны из того, что было найдено на свалках. Лана уверяет, чтобы иметь полочку в доме или хороший стул, не нужно уничтожать дерево. Достаточно дать вторую жизнь тому, что люди выбрасывают на помойку.Дизайнер, дающая жизнь старым вещам: история Ланы В экологичном доме из нового только современная электропроводка. Остальное — подержанные вещи, которые Лана находит на свалках и сортировочных центрах. Более 80% материалов являются экологичными и получили вторую жизнь. У нашего дома нет углов, он имеет форму яйца. Это символ новой жизни, — объясняет художница. Этот глиняный дом стал началом новой жизни и для Ланы. В марте 2022 года ее семью выгнали из Харькова вражеские ракеты. — Мы приехали в недоумении, как и все в нашей стране. Мы не знали, чем заниматься, что делать. Но через несколько месяцев я пришла в себя и поняла: а кого я жду? И пришла идея создать дом из мусора. По собственному исследованию Ланы, в государстве сегодня официально шесть тысяч свалок. По меньшей мере, половине вещей на них можно дать вторую жизнь. Усадьбу заброшенных вещей, как еще по-другому называют этот дом, Лана с семьей строила три года. Недалеко от Хмельницкого выкупили участок, на котором обустроили этнодом из глины и соломы. Лана дизайнер, умеющая зарабатывать деньги. Но убеждена, что их нужно тратить на восстановление. — Недавно познакомилась с человеком, который создает изделия из дерева, но только с упавшего. Потому что ресурс прямо под нашими ногами. Зачем срезать живое? И, собственно, я тоже по такой философии живу. Читать по теме Ответственное потребление в Украине — какой путь проходит мусор и как начать его сортировать Читай, какой путь проходит мусор в нашей стране и с чего начинать сортировку отходов. На странице Ланы сотни подписчиков, которые делятся между собой брошенными сокровищами, которые спасли от тления в земле. Работа над экодомом на свалках — это своеобразное исследование для Ланы. Иногда говорит, что это о безразличии многих к истории собственных семей. Я думаю, что люди, не уважающие собственные ресурсы, недостойны своей земли. Усадьба ценных и заброшенных вещей, по замыслу Ланы, со временем должна стать и своеобразным учебным центром, где она научит давать вторую жизнь выброшенным на свалку чайникам и утюгам, стульям и креслам. И чтобы вещи служили людям, а не разрушали землю, Лана призывает сортировать свой мусор. Тем временем товары из китайских маркетплейсов заполонили наши дома. Мы рассказывали, в чем опасность этих товаров. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Экология, Харьков Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter