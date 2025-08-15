Дім зі сміття: як дизайнерка з Харкова дарує нове життя речам зі звалищ

Під час війни люди знаходять сили створювати унікальні еко-ініціативи. Мисткиня Лана Тисленко, переживши з родиною ворожі обстріли у Харкові, започаткувала надзвичайний проект Дім зі сміття на Хмельниччині.

Будинок, який жінка створила з рідними, цілком екологічний. Усі меблі та оздоблення зроблені з того, що було знайдено на звалищах.

Лана запевняє, щоб мати поличку у будинку або гарний стілець, не потрібно знищувати дерево. Достатньо дати друге життя тому, що люди викидають на смітник.

Дизайнерка, що дає життя старим речам: історія Лани

У екологічному будинку з нового лише сучасна електропроводка. Решта — вживані речі, які Лана знаходить на звалищах, сортувальних центрах та смітниках. Понад 80% матеріалів є екологічними та отримали друге життя.

Наш будинок не має кутів, він має форму яйця. Це символ нового життя, — пояснює мисткиня.

Ця глиняна хата стала початком нового життя і для Лани. У березні 2022 року її родину вигнали з Харкова ворожі ракети.

— Ми приїхали спантеличені, як і усі в нашій країні. Ми не знали, чим займатися, що робити. Але через декілька місяців я прийшла до тями й зрозуміла: а кого я чекаю? І прийшла ідея створити дім зі сміття.

За власним дослідженням Лани, у державі сьогодні офіційно шість тисяч сміттєзвалищ. Щонайменше половині речей на них можна дати друге життя.

Садибу покинутих речей, як ще по-іншому називають цей будинок, Лана з родиною будувала три роки. Неподалік Хмельницького викупили ділянку, на якій облаштували етнохату з глини та соломи.

Лана дизайнерка, яка вміє заробляти гроші. Але переконана, що їх потрібно витрачати на відновлення.

— Нещодавно познайомилася з людиною, яка створює вироби з дерева, але тільки з того, яке впало. Тому що ресурс просто під нашими ногами. Навіщо зрізати живе? І, власне, я теж за такою філософією живу.

На сторінці Лани сотні підписників, що між собою діляться покинутими скарбами, які врятували від тління в землі.

Робота над екобудинком на звалищах та смітниках — це своєрідне дослідження для Лани. Іноді каже, що це про байдужість багатьох до історії власних родин.

Я гадаю, що люди, які не шанують власні ресурси, не гідні своєї землі.

Садиба цінних та покинутих речей, за задумом Лани, з часом має стати й своєрідним навчальним центром, де вона навчить давати друге життя викинутим на смітник чайникам та праскам, стільцям і кріслам.

І, аби речі служили людям, а не руйнували землю, Лана закликає сортувати своє сміття.

