Відео Люди

Дім зі сміття: як дизайнерка з Харкова дарує нове життя речам зі звалищ

Людмила Цимбалюк 15 Серпня 2025, 20:00

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь