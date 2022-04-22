Как экстремалы из Днепра попали в плен оккупантов на ЧАЭС — история спортсменов

Четверо экстремалов из Днепра и Запорожья стали пленниками оккупантов, когда те захватили ЧАЭС. Мужчины нелегально попали в Чернобыльскую зону и стали заложниками русских войск. Около месяца их держали в плену вместе с работниками атомной станции.
В перерывах между унижениями украинцев — оккупанты на самой станции искали американские базы и бандеровцев. Лазили по кабинетам и уничтожали оборудование.
Мужчины говорят, что это была нелегальная вылазка, потому что они обошли блок пост и доехали до Припяти. Там они хотели поупражняться в канатохождении.
Экстремалы, говорят — как увидели истребители со стороны Беларуси и услышавшие взрывы сразу начали бежать в сторону АЭС.
Российские оккупанты почти месяц держали людей в плену на ЧАЭС. Раньше мы рассказывали историю спасенного работника.