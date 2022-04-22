Як екстремали з Дніпра потрапили в полон окупантів на ЧАЕС — розповідь відчайдухів

Четверо екстремалів із Дніпра та Запоріжжя стали бранцями окупантів, коли ті захопили ЧАЕС. Чоловіки нелегально потрапили до Чорнобильської зони й стали заручниками російських військ. Майже місяць їх тримали у полоні разом із працівниками атомної станції.

У перервах між приниженнями українців окупанти на самій станції шукали американські бази та бандерівців. Нишпорили кабінетами та нищили обладнання.

Чоловіки кажуть, що це була нелегальна вилазка, адже вони оминули блокпост та доїхали до Прип’яті. Там вони хотіли повправлятися в канатоходінні.

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Екстремали, кажуть — як побачили винищувачі зі сторони Білорусі та почули вибухи, відразу почали тікати в сторону АЕС.

Російські окупанти майже місяць тримали людей в полоні на ЧАЕС. Раніше ми розповідали історію врятованого працівника.