Огонь добрых сердец не погасит война! Как семья из Донбасса вдохновляет всю Украину

За 17 лет существования их дома семейного типа семья Мильченко воспитала 14 детей.

В 2006 году семья Мильченко, имея собственного сынишку, решила основать дом семейного типа и воспитывать детей из асоциальных семей, имеющих особые потребности.

А уже сейчас один из старших сыновей, 20-летний Даниил, решил пойти на фронт и теперь уничтожает оккупантов.

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Война для Ольги и ее большой семьи началась в тогда оккупированном Святогорске в 2014 году. Тогда всем пришлось переехать в Константиновку.

Но семье пришлось снова уехать из родного дома, потому что россияне регулярно накрывали город снарядами и ракетами.

Летели снаряды. Летели ракеты над нами, — рассказывает многодетная мать Ольга Мильченко.

Эвакуацию откладывали до мая, пока всех их не забрал родной сын и не отвез подальше, в Прикарпатье.

Уже в Прикарпатье большой семье Бурштынская община нашла помещение, где раньше была школа. Теперь здесь будет их новый дом на пять спальных комнат и большую кухню.

В доме уже есть собственная солнечная станция, котел, стиральная машина, холодильник, бойлер и даже ингалятор для детей — это помощь благотворителей.

Сейчас многодетная семья в Прикарпатье строит дом и готовится принять к себе еще четырех деток, тоже из Константиновки.

Украинцы — сильные люди. Даже несмотря на войну и вынужденное переселение, люди не теряют веры в себя и уверенно шагают вперед к мечтам и вдохновляют весь мир. Читай, как подросток привлекает молодежь к восстановлению Украины.

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