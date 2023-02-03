Вогонь добрих сердець не згасить війна! Як родина з Донеччини надихає всю Україну

За 17 років існування їхнього будинку сімейного типу родина Мільченків виховала 14 дітей.

У 2006 році родина Мільченків, маючи власного синочка, вирішила заснувати будинок сімейного типу та виховувати дітей з асоціальних родин, які мають особливі потреби.

А вже зараз один зі старших синів, 20-річний Данило, вирішив піти на фронт і нині знищує окупантів.

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Війна для Ольги та її великої родини почалася в тоді окупованому Святогірську у 2014-му році. Тоді всім довелося переїхати до Костянтинівки.

Та родині довелося знову поїхати з рідного дому, бо росіяни регулярно накривали місто снарядами й ракетами.

Летіли снаряди. Летіли ракети над нами, — розповідає багатодітна мати Ольга Мільченко.

Евакуацію відкладали аж до травня, доки всіх їх не забрав рідний син та не відвіз подалі, на Прикарпаття.

Уже на Прикарпатті великій родині Бурштинська громада знайшла приміщення, де раніше була школа. Тепер тут буде їхня нова домівка на п’ять спальних кімнат та велику кухню.

У будинку вже є власна сонячна станція, котел, пральна машина, холодильник, бойлер та навіть інгалятор для дітей — усе це допомога доброчинців.

Нині багатодітна родина на Прикарпатті будує дім та готується прийняти до себе ще чотирьох діток, теж із Костянтинівки.

Українці — сильні люди. Навіть попри війну та вимушене переселення люди не втрачають віри в себе та впевнено крокують вперед до мрій та надихають увесь світ. Читай, як підліток залучає молодь до відбудови України.

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