Пророческая роль. Как жил и погиб солист Одесской оперы и защитник Украины Ростислав Янчишен

К сожалению, война уносит наших лучших граждан. Талантов, которые приносили международное признание Украины, красивых душой и свободных умом людей.

На днях украинцев всколыхнула новость о гибели солиста Одесского национального театра оперы и балета Ростислава Янчишена. Кем он был и что делал при жизни — рассказываем дальше.

Он погиб 20 апреля 2023 года во время выполнения боевого задания под Бахмутом. В первые дни войны парень сменил балетные пуанты на армейские берцы, а оркестровую музыку — на свист пуль и мин.

Артистка того же театра и любимая военного Александра Воробьева до сих пор не верит в смерть парня.

Он был патриотом. Действительно, патриотом: своей стране не изменял, после начала большого вторжения не мог сидеть на месте, — вспоминает она.

Парень начал службу с ТРО в Каменце-Подольском, откуда направился на фронт. Верил, что Украина победит. Теперь его родные говорят: не зря нация платит такую дорогую цену, мы должны победить.

Одна из самых ярких партий Ростислава была в современном балете Тримай, где он сыграл погибшего на войне солдата. Эта роль для него стала пророческой.

Теперь Ростиславу Янчишену — навсегда 31 год.

А о мужчине, который еще не сыграл роль военного, но стал им в реальной жизни, мы писали в нашем другом материале.

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