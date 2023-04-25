Пророча роль. Як жив та загинув соліст Одеської опери та захисник України Ростислав Янчишен

На жаль, війна забирає наших найкращих громадян. Талантів, що приносили міжнародне визнання України, красивих душею та вільних розумом людей.

Днями українців сколихнула новина про загибель соліста Одеського національного театру опери та балету Ростислава Янчишена. Ким він був та що робив за життя — розповідаємо далі.

Він загинув 20 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання під Бахмутом. У перші дні війни хлопець змінив балетні пуанти на армійські берці, а оркестрову музику — на свист куль і мін.

Артистка того ж театру та кохана військового Олександра Воробйова й досі не вірить у смерть хлопця.

Він був патріотом. Дійсно, патріотом: своїй країні не зраджував, після початку великого вторгнення не міг сидіти на місці, — пригадує вона.

Хлопець почав службу з ТрО у Кам’янці-Подільському, звідки направився на фронт. Вірив, що Україна переможе. Тепер його рідні кажуть: не дарма нація платить таку дорогу ціну, мусимо перемогти.

Одна із найяскравіших партій Ростислава була у сучасному балеті Тримай, де він зіграв солдата, що загинув на війні. Ця роль для нього стала пророчою.

Тепер Ростиславу Янчишену — назавжди 31 рік.

А про чоловіка, який ще не зіграв ролі військового, але став ним у реальному житті, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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