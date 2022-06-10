Каждая копейка для Украины: как врач из США насобирал помощи на $100 млн

Доктор медицины и заведующий кафедрой урологии в университете штата Нью-Йорк Геннадий Брацлавский помог собрать и переслать в Украину лекарства на $100 миллионов долларов.

Сам Геннадий родом из Украины. Он уехал из страны в 90-х годах. Признается: только сейчас осознал себя украинцем.

Когда началась война, я понял, что, может, я американец по паспорту, но я украинец! Это заняло у меня 30 лет, чтобы такое сказать. Сейчас мы одна страна, одна нация, – говорит Геннадий.

Доктор говорит: душа болит за Украину, поэтому и взялся помогать стране в самое сложное время. А еще добавил, что гордится каждым украинцем, который борется за родную страну и переживает сейчас эти непростые времена.

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