Кожна копійка для України: як лікар зі США назбирав $100 млн допомоги

Доктор медицини та завідувач кафедри урології в університеті штату Нью-Йорк Геннадій Брацлавський допоміг зібрати та надіслати в Україну ліків на $100 мільйонів доларів.

Сам Геннадій родом з України. Він виїхав з країни у 90-х роках. Але зізнається: тільки зараз усвідомив себе українцем.

Коли почалась війна, я зрозумів, що, може, я американець за паспортом, але я українець! Це зайняло в мене 30 років, щоб таке сказати. Зараз ми — одна країна, одна нація, – каже Геннадій.

Лікар каже: душа болить за Україну, тому він узявся допомагати країні в найскладніший час. А ще додав, що пишається кожним українцем, який бореться за рідну країну та переживає зараз ці непрості часи.

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