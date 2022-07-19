Кузнец из Швеции взялся за карандаши и нарисовал ужасную хронику войны в Украине

Кузнецы мира объединились ради украинской победы. Мастера металла собирают деньги, покупают автомобили для ВСУ.

Деньги собирают по-разному — кто-то просит у меценатов, кто-то продает собственные скульптуры, другие устраивают благотворительные лотереи.

А вот кузнец из Швеции рисовал ежедневную хронику войны в Украине.

Сейчас также смотрят

Когда Путин начал войну, я принялся рисовать. Потому что в первые дни не мог ни спать, ни есть, ничего не мог делать. А картинки были как арттерапия.

— Просто слушал новости, и все пережитые эмоции оставлял на бумаге, — рассказывает Людвиг Одман.

Картины Людвиг продавал по 35 евро и очень быстро собрал 7000. За эти деньги купил машину скорой помощи.

Мастера металла из Швеции и Норвегии организовались в кузнечный фронт. Они болеют за Украину, потому что большинство из них неоднократно фестивалили в Ивано-Франковске.

Для украинских защитников делают все лучше как производители, так и ученые. Ранее мы рассказывали, как украинские изобретатели печатают перископы на 3D-принтере для наших бойцов.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!