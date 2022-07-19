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Кузнец из Швеции взялся за карандаши и нарисовал ужасную хронику войны в Украине

Ирина Тимчишин 19 июля 2022, 21:00

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Дело не в квартире, это — сломанная жизнь. История харьковчанки, которая с детьми убегала из-под обстрелов
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Кузнец из Швеции взялся за карандаши и нарисовал ужасную хронику войны в Украине
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