Коваль зі Швеції взявся за олівці та намалював жахливу хроніку війни в Україні

Ковалі світу об’єдналися задля української перемоги. Майстри металу збирають гроші, купують автомобілі для ЗСУ.

Гроші збирають по-різному: хтось просить у меценатів, хтось продає власні скульптури, інші влаштовують доброчинні лотереї.

А ось коваль зі Швеції малював щоденну хроніку війни в Україні.

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Коли Путін почав війну, я взявся малювати. Бо в перші дні не міг ані спати, ані їсти, нічого не міг робити. А малюнки були як арттерапія.

— Просто слухав новини і всі пережиті емоції залишав на папері, — розповідає Людвіґ Одман.

Картини Людвіґ продавав по 35 євро і дуже швидко зібрав 7000. За ці гроші купив карету швидкої допомоги.

Майстри металу зі Швеції та Норвегії організувались у ковальський фронт. Вони вболівають за Україну, бо більшість із них неодноразово фестивалили в Івано-Франківську.

Для українських захисників роблять усе найкраще як виробники, так і науковці. Раніше ми розповідали, як українські винахідники друкують перископи на 3D-принтері для наших бійців.

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