У меня душа просто разрывалась: львовяне поделились эмоциями после утреннего обстрела 15 февраля

15 февраля 2024 года РФ массированно обстреляла Украину. Пострадал и город Львов. В результате атаки было выбито более 400 окон. В общей сложности повреждено 18 жилых домов. Есть трое раненых.

Операционный директор Школы свободных и небезразличных Ирина Кривая рассказывает, что единственное радует — во время обстрела в школе не было детей. А охрана, которая в то время находилась в помещении, тоже, к счастью, не пострадала.

В то же время в учебном заведении зафиксирован большой ущерб: пострадал велотрек, два класса, спортивный зал и лаборатория. Их восстановить быстро не получится. Но место, куда перевести детей для обучения, нашлось.

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По словам директора, завтра школьники уже вернутся на обучение, что очень мотивирует сейчас работников учебного заведения.

Это решение, которое было принято после того, как мы обследовали наше помещение, вдохновило объединившуюся команду.

Поэтому все усиленно работают над ликвидацией последствий вражеского обстрела. Хотя первое впечатление от увиденного вводило в ступор.

У меня душа просто разрывалась, когда я зашла в класс и увидела кубок с дебатов, которые наши дети проводили.

А вот жительница пострадавшего дома Анна Бодак рассказывает, что, когда услышала тревогу, решила обложиться подушками. После этого женщина сразу услышала, как начало что-то взрываться и открылась дверь.

Ничего больше не помню. Я после этого выстрела с какой-то подушкой побежала в ванную. И там сидела, пока себя не успокоила, а потом пошла на улицу.

А ранее мы рассказывали, что известно об утренней атаке на Украину 15 февраля и о последствиях попаданий.

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