Люди

У мене душа просто розривалася: львів’яни поділились емоціями після ранкового обстрілу 15 лютого

Мирослава Соколовська, Журналістка програми Факти ICTV 15 Лютого 2024, 21:00

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