У мене душа просто розривалася: львів’яни поділились емоціями після ранкового обстрілу 15 лютого

15 лютого 2024 року РФ масовано обстріляла Україну. Постраждало і місто Львів. Внаслідок атаки було вибито понад 400 вікон. Загалом пошкоджено 18 житлових будинків. Є троє поранених.

Операційна директорка Школи вільних та небайдужих Ірина Крива розповідає, що єдине тішить — під час обстрілу в школі не було дітей. А охорона, яка на той час перебувала в приміщенні, теж на щастя не постраждала.

Водночас у навчальному закладі зафіксовано великі збитки: постраждав велотрек, два класи, спортивна зала та лабораторія. Їх відновити швидко не вдасться. Та місце, куди перевести дітей для навчання, знайшлося.

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Зі слів директорки, завтра школярі вже повернуться на навчання, що дуже мотивує зараз працівників навчального закладу.

Це рішення, яке було ухвалене після того, як ми обстежили наше приміщення, надихнуло команду, яка об’єдналася.

Тому наразі всі посилено працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу. Хоча перше враження від побаченого вводило в ступор.

У мене душа просто розривалася, коли я зайшла в клас та побачила кубок з дебатів, що наші діти проводили.

А ось мешканка постраждалого будинку Ганна Бодак розповідає, що коли почула тривогу, вирішила обкластись подушками. Після цього жінка одразу почула, як почало щось вибухати та відкрилися двері.

Нічого більше не пам’ятаю. Я після того пострілу з якоюсь подушкою побігла до ванни. І там сиділа, поки себе не заспокоїла, а тоді пішла на вулицю.

А раніше ми розповідали, що відомо про ранкову атаку на Україну 15 лютого та які наслідки влучань.

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