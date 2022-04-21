Пасхальный концерт Океана Эльзы в Киеве: где пройдет, во сколько и где смотреть

Пасхальный праздник вот-вот постучится в наши окна. Несмотря на сложную ситуацию, все мы верим в торжество жизни, с которым связан день воскресения Христа. Поэтому этот день каждый хочет сделать хоть немного веселее, вернуть привычную праздничность.

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук рассказал, что к празднику Пасхи они с командой готовят полноценный концерт на станции метро Золотые Ворота. Говорит, это место уже стало символическим.

Золотые ворота — это символ, с которого начиналась Киевская Русь и вся наша украинская сущность.

Сама программа, говорит Святослав, будет состоять из соответствующих реалиям песен: смесь войны с Пасхой.

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К тому же фронтмен группы проанонсировал презентацию новой песни ОЭ.

Эта песня об актуальных событиях. Я посвятил ее тем, кому она сейчас может быть нужна.

Также на концерте будут неожиданные дуэты с другими музыкантами — как символ объединения нашей нации.

Символический концерт под названием І все буде добре будет транслироваться по телевидению 24 апреля в 21:00.

Смотрите полное интервью со Святославом Вакарчуком.