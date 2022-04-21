Великодній концерт Океану Ельзи: де пройде, о котрій і де дивитися

Великоднє свято ось-ось постукає у наші вікна. Попри складну ситуацію, всі ми віримо в торжество життя, з яким пов’язаний день Христового воскресіння. Тож цей день кожен хоче хоча б трішки звеселити, повернути звичну святковість.
Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук розповів, що на свято Великодня вони з командою готують повноцінний концерт на станції метро Золоті Ворота. Каже: це місце уже стало символічним.
Золоті ворота — це символ, з якого починалася Київська Русь та вся наша українська суть.
Золоті ворота — це символ, з якого починалася Київська Русь та вся наша українська суть.
Сама програма, каже Святослав, складатиметься із відповідних реаліям пісень: суміш війни із Великоднем.
До того ж фронтмен гурту проанонсував презентацію нової пісні ОЕ.
Ця пісня про актуальні події. Я присвятив її тим, кому вона зараз може бути потрібною.
Ця пісня про актуальні події. Я присвятив її тим, кому вона зараз може бути потрібною.
Також на концерті будуть неочікувані дуети з іншими музикантами — як символ об’єднання нашої нації.
Символічний концерт під назвою І все буде добре також транслюватиметься по телебаченню 24 квітня о 21:00.
Дивіться повне інтерв’ю зі Святославом Вакарчуком.