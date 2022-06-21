Мы знаем, за что воюем: Юрий Гудименко откровенно о настроениях украинских военных

Юрий Гудименко рассказал об отношении военных к людям, живущим абсолютно обычной жизнью, а также поделился, какое настроение преобладает среди украинских защитников.
— Недавно я приезжал в Киев, и это выглядело, как прибытие инопланетянина на Землю.
Приезжает что-то такое грязное, в камуфляже, небритое.
Приезжает что-то такое грязное, в камуфляже, небритое.
Инстинкты мне говорят, что пока я грязный по посадкам шатаюсь, у остальных все спокойно. И просыпается зависть, потому что каждый человек хочет нормальной жизни.
Однако я понимаю, что именно так и должно быть. Поскольку наша конечная цель состоит в том, чтобы вся Украина в конце концов забыла о войне.
Чтобы вся страна перестала воевать, чтобы мы победили и вернулись к спокойной жизни. И мы должны сделать все возможное, чтобы война никогда больше не повторялась.
Мы знаем, за что мы воюем.
Мы знаем, за что мы воюем.
Все отдают себе отчет, что мы воюем за свое, что пришел враг и мы его сюда не звали.
В то же время россияне не понимают, почему они здесь. Конечно, большинство из них верят в так называемую денацификацию и так далее. Однако человек с оружием должен иметь ясное понимание того, за что он конкретно воюет здесь и сейчас.
Напомним, ранее украинские пилоты рассказали о сверхсложной операции в Мариуполе.
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