Мы знаем, за что воюем: Юрий Гудименко откровенно о настроениях украинских военных

Юрий Гудименко рассказал об отношении военных к людям, живущим абсолютно обычной жизнью, а также поделился, какое настроение преобладает среди украинских защитников.

— Недавно я приезжал в Киев, и это выглядело, как прибытие инопланетянина на Землю.

Приезжает что-то такое грязное, в камуфляже, небритое.

Инстинкты мне говорят, что пока я грязный по посадкам шатаюсь, у остальных все спокойно. И просыпается зависть, потому что каждый человек хочет нормальной жизни.

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Однако я понимаю, что именно так и должно быть. Поскольку наша конечная цель состоит в том, чтобы вся Украина в конце концов забыла о войне.

Чтобы вся страна перестала воевать, чтобы мы победили и вернулись к спокойной жизни. И мы должны сделать все возможное, чтобы война никогда больше не повторялась.

О морально-психологическом состоянии украинских военных

Мы знаем, за что мы воюем.

Все отдают себе отчет, что мы воюем за свое, что пришел враг и мы его сюда не звали.

В то же время россияне не понимают, почему они здесь. Конечно, большинство из них верят в так называемую денацификацию и так далее. Однако человек с оружием должен иметь ясное понимание того, за что он конкретно воюет здесь и сейчас.

Напомним, ранее украинские пилоты рассказали о сверхсложной операции в Мариуполе.

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