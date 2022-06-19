Тысячи людей стали на колени перед погибшим героем Романом Ратушным. Рассказываем его историю

Вчера, 18 июня, страна прощалась с Романом Ратушным — активистом, который боролся против застройки Киева, а после 24 февраля ушел на фронт защищать Украину.

9 июня его убили россияне возле Изюма. Но родные и друзья Романа Ратушного вспоминают завещание, что он оставил украинцам.

Тысячи людей на Майдане Независимости встают на колени перед погибшим героем Романом Ратушным. Парню было 24 года, в июле исполнилось бы 25. Он боролся за свободную Украину с юного возраста. Сначала на Майдане во время Революции достоинства, затем на фронте.

Шестнадцатилетний Роман стоял на Майдане и говорил: “Это моя страна и я чувствую себя свободным человеком здесь”. Парень сказал это после того, как 29 ноября 2013 его избил Беркут вместе с другими студентами.

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Впоследствии Роман противостоял застройщикам, которые планировали построить многоэтажки в зеленой зоне столицы — Протасовом Яру. Роман возглавил инициативу Захистимо Протасів Яр, которая превратилась в общественную организацию.

Он повел за собой сотни людей и, несмотря на угрозы, выиграл эту битву. Протасов Яр остается зеленой зоной. А тысячи украинцев получили пример того, как нужно бороться. Роман Ратушный, благодаря своей идейности, патриотизму и принципам должен был менять страну и дальше.

Но с началом полномасштабного вторжения России Роман пошел в терроборону, а затем стал разведчиком в 93-й бригаде Холодный ЯР. В ее составе освобождал город Тростянец Сумской области.

Россияне убили Романа Ратушного 9 июня под Изюмом в Харьковской области. Прощались с героем украинцы под звуки воздушной тревоги и повстанческие песни.

Последние сообщения Романа в соцсетях, его родные назвали завещанием. Мнения о войне и нападении России Facebook заблокировал, но эти слова Романа навсегда останутся в памяти.

Чем больше россиян мы убиваем сейчас, тем меньше россиян придется убивать нашим детям.

Отец Романа Ратушного, активист движения Збережи Київ, просит строить такую ​​страну, чтобы гордиться ею, как хотел Роман:

— Ты, возможно, не построил дом, но ты взрастил общину. Ты не посадил дерево, но ты отбил парк, ты не дал жизнь детям, но ты не остался без наследников. Все мы знаем причину, почему мы здесь. Потомуичто у каждого из нас есть частичка Романа Ратушного.

Сейчас в честь Романа Ратушного в Киеве хотят переименовать улицу Волгоградскую — она вблизи отстаивавшего он Протасового Яра. Для этого можно проголосовать за это предложение в приложении Київ Цифровий.

Ранее мы подробнее рассказывали о переименовании улиц в Киеве.

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