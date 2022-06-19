Тисячі людей стали на коліна перед загиблим героєм Романом Ратушним. Розповідаємо його історію

Учора, 18 червня, країна прощалася з Романом Ратушним — активістом, що боровся проти забудови Києва, а після 24 лютого пішов на фронт захищати Україну.

9 червня його вбили росіяни поблизу Ізюма. Та рідні й друзі Романа Ратушного згадують заповіт, що він лишив українцям.

Тисячі людей на Майдані Незалежності стають на коліна перед загиблим героєм Романом Ратушним. Хлопцю було 24 роки, у липні мало виповнитися 25. Він боровся за вільну Україну з юного віку. Спершу на Майдані під час Революції гідності, потім на фронті.

Шістнадцятирічний Роман стояв на Майдані й сказав: “Це моя країна, і я почуваюся вільною людиною тут”. Хлопець сказав це після того, як 29 листопада 2013 року його побив Беркут разом з іншими студентами.

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Згодом протистояв забудовникам, що планували звести багатоповерхівки у зеленій зоні столиці — Протасовому Яру. Роман очолив ініціативу Захистимо Протасів Яр, що перетворилася на громадську організацію.

Він повів за собою сотні людей і, попри погрози, таки виграв цю битву. Протасів Яр лишається зеленою зоною. А тисячі українців отримали приклад того, як потрібно боротися. Роман Ратушний, завдяки своїй ідейності, патріотизму і принципам мав змінювати країну й далі.

Та з початком повномасштабного вторгнення Росії Роман пішов до тероборони, а згодом став розвідником у 93-й бригаді Холодний ЯР. У її складі звільняв місто Тростянець, що на Сумщині.

Росіяни убили Романа Ратушного 9 червня під Ізюмом на Харківщині. Прощалися із героєм українці під звуки повітряної тривоги й повстанські пісні.

Останні дописи Романа у соцмережах, його рідні назвали заповітом. Думки про війну і напад Росії Facebook заблокував, та ці слова Романа назавжди лишаться в пам’яті.

Чим більше росіян ми вбиваємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям.

Батько Романа Ратушного, активіст руху Збережи Київ, просить будувати таку країну, щоб пишатися нею, як хотів Роман:

— Ти, можливо, не збудував будинок, але ти виплекав громаду. Ти не посадив дерево, але ти відбив парк, ти не дав життя дітям, але ти не лишився без нащадків. Всі ми знаємо причину, чому ми тут. Тому що в кожного з нас є частинка Романа Ратушного.

Нині на честь Романа Ратушного у Києві хочуть перейменувати вулицю Волгоградську — вона поблизу Протасового Яру, який він відстоював. Для цього можна проголосувати за цю пропозицію у додатку Київ Цифровий.

Раніше ми детальніше розповідали про перейменування вулиць у Києві.

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