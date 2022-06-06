Они расстреливали всех! Бывший АТОшник вырвался из рук оккупантов, чтобы спасти беременную жену

Бывший АТОшник спас свою беременную жену, ликвидировав оккупантов на блокпосту. Его имя мы не будем называть в целях безопасности.

Они расстреливали всех. Когда началось столкновение на границах Харьковской области, я понял — нужно ехать, потому что будет захват территории, — рассказывает АТОшник.

Не вздумайте никуда ехать

Семья наспех собрала самое необходимое. Женщин посадили в машины, а бывший АТОшник с кумом поехали вперед на мотоциклах. На выезде из села они встретили россиян, уже устанавливавших там блокпост.

Чтобы увезти семью, пришлось вспомнить боевой опыт.

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Они нас остановили и говорят: “Не вздумайте никуда ехать”.

Но кум, не думая, ликвидировал первого оккупанта. АТОшник — второго, третьего застрелили. Дальше семьи рванули вперед. Они проехали почти тысячу километров и добрались до Одессы.

Здесь их встретили волонтеры и предоставили временное убежище.

Люди здесь добрые, приветливые. Идут на помощь — даже отдали нам коляску, памперсы и еду.

Мужчина жалуется, что в Одессе для него нет работы. Несмотря на все ужасы, которые семье пришлось пережить, здесь у них родился здоровый малыш. Его назвали Иваном.

Я была очень напугана, но все прошло. Наш малыш не подкачал, — рассказывает жена военного.

Коллаборанты в Харьковской области

На оккупированной территории у семьи остались родные и друзья. Сейчас село отрезано от цивилизации — там нет связи, еды и лекарств. Волонтеры с гуманитарной помощью не могут туда добраться. По словам местных, оккупанты пытают людей в селе.

Там есть предатель. Он сдал всех АТОшников. Сейчас неизвестно, живы ли они.

Что делать дальше, семья не знает. Ведь все, что у них было, пришлось оставить в оккупации. Пока планируют оставаться в Одессе. Надеются, что ВСУ скоро отбросят врага подальше от их дома.

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