Они расстреливали всех! Бывший АТОшник вырвался из рук оккупантов, чтобы спасти беременную жену

Бывший АТОшник спас свою беременную жену, ликвидировав оккупантов на блокпосту. Его имя мы не будем называть в целях безопасности.
Они расстреливали всех. Когда началось столкновение на границах Харьковской области, я понял — нужно ехать, потому что будет захват территории, — рассказывает АТОшник.
Они расстреливали всех. Когда началось столкновение на границах Харьковской области, я понял — нужно ехать, потому что будет захват территории, — рассказывает АТОшник.
Семья наспех собрала самое необходимое. Женщин посадили в машины, а бывший АТОшник с кумом поехали вперед на мотоциклах. На выезде из села они встретили россиян, уже устанавливавших там блокпост.
Чтобы увезти семью, пришлось вспомнить боевой опыт.
Они нас остановили и говорят: “Не вздумайте никуда ехать”.
Они нас остановили и говорят: “Не вздумайте никуда ехать”.
Но кум, не думая, ликвидировал первого оккупанта. АТОшник — второго, третьего застрелили. Дальше семьи рванули вперед. Они проехали почти тысячу километров и добрались до Одессы.
Здесь их встретили волонтеры и предоставили временное убежище.
Люди здесь добрые, приветливые. Идут на помощь — даже отдали нам коляску, памперсы и еду.
Люди здесь добрые, приветливые. Идут на помощь — даже отдали нам коляску, памперсы и еду.
Мужчина жалуется, что в Одессе для него нет работы. Несмотря на все ужасы, которые семье пришлось пережить, здесь у них родился здоровый малыш. Его назвали Иваном.
Я была очень напугана, но все прошло. Наш малыш не подкачал, — рассказывает жена военного.
Я была очень напугана, но все прошло. Наш малыш не подкачал, — рассказывает жена военного.
На оккупированной территории у семьи остались родные и друзья. Сейчас село отрезано от цивилизации — там нет связи, еды и лекарств. Волонтеры с гуманитарной помощью не могут туда добраться. По словам местных, оккупанты пытают людей в селе.
Там есть предатель. Он сдал всех АТОшников. Сейчас неизвестно, живы ли они.
Там есть предатель. Он сдал всех АТОшников. Сейчас неизвестно, живы ли они.
Что делать дальше, семья не знает. Ведь все, что у них было, пришлось оставить в оккупации. Пока планируют оставаться в Одессе. Надеются, что ВСУ скоро отбросят врага подальше от их дома.
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