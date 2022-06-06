Вони розстрілювали всіх! Колишній АТОвець вирвався з рук окупантів, щоб урятувати вагітну дружину

Колишній АТОвець врятував свою вагітну дружину, ліквідувавши окупантів на блокпосту. Його ім’я ми не називатимемо в цілях безпеки.

Вони розстрілювали всіх. Коли почався бій на кордонах Харківської області, я зрозумів — потрібно їхати, бо буде захоплення території, — розповідає АТОвець.

Не думайте нікуди їхати

Родина поспіхом зібрала найнеобхідніше. Жінок посадили у машини, а колишній АТОвець з кумом поїхали вперед на мотоциклах. На виїзді з села вони зустріли росіян, які вже встановлювали там блокпост.

Щоб вивезти родину, довелося згадати бойовий досвід.

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Вони нас зупинили й кажуть: “Не думайте нікуди їхати”.

Але кум, не думаючи, ліквідував першого окупанта. АТОвець — другого. Третього застрелили. Далі родини щодуху рушили вперед. Вони проїхали майже тисячу кілометрів та дісталися Одеси.

Тут їх зустріли волонтери та надали тимчасовий прихисток.

Люди тут добрі, привітні. Йдуть на допомогу — навіть віддали нам колиску, памперси та їжу.

Чоловік бідкається, що в Одесі для нього немає роботи. Попри всі жахи, які родині довелося пережити, тут у них народився здоровий малюк. Його назвали Іваном.

Я була дуже налякана, але все минулось. Наш малюк не підкачав, — розповідає дружина військового.

Колаборанти на Харківщині

На окупованій території у родини залишилися рідні та друзі. Нині село відрізане від цивілізації — там немає зв’язку, їжі та ліків. Волонтери з гуманітарною допомогою не можуть туди дістатися. За словами місцевих, окупанти катують людей у селі.

Там є зрадник. Він здав усіх АТОвців. Зараз невідомо, чи живі вони.

Що робити далі, родина і гадки не має. Адже все, що вони мали, довелось лишити в окупації. Поки планують залишатися в Одесі. Сподіваються, що ЗСУ скоро відкинуть ворога чимдалі від їхньої домівки.

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