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Лікар з Маріуполя залишився без ноги, але з бойовим настроєм продовжував боротись за свободу

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 04 Червня 2022, 20:00

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