Лікар з Маріуполя залишився без ноги, але з бойовим настроєм продовжував боротись за свободу

63-річний Леонід поїхав з Маріуполя близько місяця тому. Там чоловік працював дитячим ортопедом-травматологом у міській лікарні.
Під бомбардуваннями він оперував, під звуки вибухів дивився, як окупанти стирали рідне місто з лиця землі.
Дуже багато хворих, дуже багато травм, так само дуже багато смертей.
Дуже багато хворих, дуже багато травм, так само дуже багато смертей.
За словами Леоніда, удари Градами були ще легкими. Найстрашнішим виявилось скидання окупантами авіабомб та ракет з літаків на приватний сектор.
Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України чоловік разом із дружиною перебралися жити до підвалу. Звідти щодня Леонід і ходив на роботу, поки 19 березня не потрапив під обстріл біля свого будинку. Сам пам’ятає лише жахливий біль у нозі, її врятувати не вдалось, тому довелось ампутувати.
Місяць потому, 21 квітня, Леонід з дружиною наважилися тікати. Проте російські окупанти, попри домовленості про зелений коридор, людей не випускали.
Тому Леонід з дружиною та разом з волонтерами відправились у селище під Маріуполем, де два тижні чекали можливості виїхати. Це вдалось лише 8 травня, коли люди на свій страх і ризик вирішили їхати вночі, поки окупанти спали.
Леоніду з дружиною пощастило добратися до дітей, які живуть у Черкасах. Звідти чоловіка доправили до Львова. Тепер він прямує на реабілітацію та протезування до Норвегії. Чоловік сподівається, що повернеться вже у мирну Україну, де на нього чекають дружина з дітьми.
Хочеться лише одного, щоб Україна отримала перемогу і знищила ворога якомога скоріше.
Хочеться лише одного, щоб Україна отримала перемогу і знищила ворога якомога скоріше.
Нагадаємо, раніше ми розповідали історію дитячого нейрохірурга, що 46 днів рятував діток та жив на роботі.