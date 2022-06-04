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Врач из Мариуполя остался без ноги, но с боевым настроением продолжал бороться за свободу

Оксана Ротко, региональный журналист Вікон во Львове 04 июня 2022, 20:00

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