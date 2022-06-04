Врач из Мариуполя остался без ноги, но с боевым настроением продолжал бороться за свободу

63-летний Леонид уехал из Мариуполя около месяца назад. Там мужчина работал детским ортопедом-травматологом в городской больнице.

Под бомбежками он оперировал, под звуки взрывов смотрел, как оккупанты стирали родной город с лица земли.

Очень много больных, очень много травм, так же очень много смертей.

По словам Леонида, удары Градами были легкими. Самым страшным оказалось сброс оккупантами авиабомб и ракет с самолетов на частный сектор.

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Еще в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины мужчина вместе с супругой перебрались жить в подвал. Оттуда каждый день Леонид и ходил на работу, пока 19 марта не попал под обстрел возле своего дома. Сам помнит только ужасные боли в ноге, ее спасти не удалось, поэтому пришлось ампутировать.

Месяц спустя, 21 апреля, Леонид с женой решились бежать. Однако российские оккупанты, несмотря на договоренности о зеленом коридоре, людей не выпускали.

Поэтому Леонид с женой и вместе с волонтерами отправились в поселок под Мариуполем, где две недели ждали возможности уехать. Это удалось только 8 мая, когда люди на свой страх и риск решили ехать ночью, пока оккупанты спали.

Леониду с женой удалось добраться до детей, которые живут в Черкассах. Оттуда мужчину доставили во Львов. Теперь он направляется на реабилитацию и протезирование в Норвегию. Мужчина надеется, что вернется уже в мирную Украину, где его ждут жена с детьми.

Хочется только одного, чтобы Украина одержала победу и уничтожила врага как можно скорее.

Напомним, ранее мы рассказывали историю детского нейрохирурга, который 46 дней спасал детей и жил на работе.