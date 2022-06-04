Врач из Мариуполя остался без ноги, но с боевым настроением продолжал бороться за свободу

63-летний Леонид уехал из Мариуполя около месяца назад. Там мужчина работал детским ортопедом-травматологом в городской больнице.
Под бомбежками он оперировал, под звуки взрывов смотрел, как оккупанты стирали родной город с лица земли.
Очень много больных, очень много травм, так же очень много смертей.
Очень много больных, очень много травм, так же очень много смертей.
По словам Леонида, удары Градами были легкими. Самым страшным оказалось сброс оккупантами авиабомб и ракет с самолетов на частный сектор.
Еще в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины мужчина вместе с супругой перебрались жить в подвал. Оттуда каждый день Леонид и ходил на работу, пока 19 марта не попал под обстрел возле своего дома. Сам помнит только ужасные боли в ноге, ее спасти не удалось, поэтому пришлось ампутировать.
Месяц спустя, 21 апреля, Леонид с женой решились бежать. Однако российские оккупанты, несмотря на договоренности о зеленом коридоре, людей не выпускали.
Поэтому Леонид с женой и вместе с волонтерами отправились в поселок под Мариуполем, где две недели ждали возможности уехать. Это удалось только 8 мая, когда люди на свой страх и риск решили ехать ночью, пока оккупанты спали.
Леониду с женой удалось добраться до детей, которые живут в Черкассах. Оттуда мужчину доставили во Львов. Теперь он направляется на реабилитацию и протезирование в Норвегию. Мужчина надеется, что вернется уже в мирную Украину, где его ждут жена с детьми.
Хочется только одного, чтобы Украина одержала победу и уничтожила врага как можно скорее.
Хочется только одного, чтобы Украина одержала победу и уничтожила врага как можно скорее.
Напомним, ранее мы рассказывали историю детского нейрохирурга, который 46 дней спасал детей и жил на работе.