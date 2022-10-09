Освоили минометы во время боев: как ВСУ держат оборону в Запорожье

Они оперативны и бесшабашны, потому что должны избивать врага вблизи и являются одной из приоритетных целей для оккупантов.

Полем осунувшегося подсолнечника воины шагают на свою минометную позицию. Их калибр осенней жатвы – 82 миллиметра. И этот ствол, косящий на три километра, уже имеет зарубки.

Минометчики, защищающие Запорожское направление, уверены – работают на совесть и умело, хотя считанные месяцы назад некоторые бойцы не имели и мысли, с какой стороны подступиться к миномету.

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Посредством этого миномета были поражены легкобронированная техника и пехота. С первых дней, я по личной инициативе явился в военный комиссариат, потому что понимаю — кто, как не мы, – рассказывает военный ВСУ с позывным РОС.

Учиться приходилось быстро и прямо на поле боя. Подробности подготовок – смотри в Вікнах.

Также советуем посмотреть историю про гранатомётчика и радиотелефониста Сову, которая с 2014 года в рядах ВСУ.

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