Опанували міномети під час боїв: як ЗСУ тримають оборону на Запоріжжі

Вони оперативні та відчайдушні, бо мають бити ворога зблизька та є однією з пріоритетних цілей для окупантів.

Полем змарнілого соняшника воїни крокують на свою мінометну позицію. Їхній калібр осінніх жнив – 82 міліметри. І цей ствол, що косить на три кілометри, вже має зарубки.

Мінометники, що боронять Запорізький напрямок, кажуть – працюють на совість та вправно, хоч іще лічені місяці тому деякі бійці не мали й гадки, з якого боку підступитися до міномета.

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За допомогою цього міномета були вражені легкоброньована техніка і піхота. З перших днів я з особистої ініціативи з’явився у військовий комісаріат, бо розумію – хто, як не ми, – розповідає військовий ЗСУ на всевдо РОС.

Вчитися доводилось швидко і просто на полі бою. Подробиці підготовок — дивись у Вікнах.

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