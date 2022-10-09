Люди

Опанували міномети під час боїв: як ЗСУ тримають оборону на Запоріжжі

Андрій Почтєв 09 Жовтня 2022, 11:00

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