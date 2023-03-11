Война в этом году не закончится: Павел Казарин в интервью во время ротации из Бахмута

Каждый имеет право выбирать свой путь в жизни. Но когда приходит полномасштабная война, перед человеком, снова встает вопрос, кем он будет в новом неизведанном мире непрерывных сражений.

Так журналист и публицист Павел Казарин сменил свою профессию и избрал новую судьбу военного.

Защитник рассказал Яне Брензей об утреннем эфире 24 февраля, ощущениях во время ротации из Бахмута, готовности тыла к долгой борьбе и предпосылках войны.

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Каким был утренний эфир 24 февраля

Я помню то утро 24 февраля, была моя очередь вести эфир. Проснулся не от будильника, а, как и вся страна, от взрывов. Помню, что ехал на эфир и было такое странное чувство, что все сюжеты, которые мы подготовили заранее, они утратили смысл. Кроме двух или трех.

И я понимал, что это будет двухчасовой стендап. Все волновались, поэтому было важно не показать это волнение в эфире. Потому что у нас не было такого права. А уже 25 февраля мы с моим другом пошли в военкомат.

Об отношении к относительному спокойствию в тылу

Многие мои друзья иногда пишут, как так работают бары и рестораны. Я наоборот считаю, что если тыл может жить как мирный город, то это значит, что ребята на фронте все делают правильно.

Единственная главная просьба от тех, кто находится на передовой, чтобы люди не забывали, что идет эта война. Чтобы она для них не превращалась, как сказал мой друг Сайгон, в “АТО-2.0”, когда война где-то там, а мы здесь можем ее не замечать.

Эта война очень важна, она решает судьбу нашей страны и будущих поколений. И не замечать ее — это было бы очень большой ошибкой.

О прогнозах, когда закончится война

Одна из задач политиков — дарить надежду. Именно поэтому мы очень часто можем услышать от политиков или от военных с большими звездами на погонах, которые тоже в определенной степени есть политиками, заявления о том, что война может закончиться в 2023 году.

Мне легче, я не политик. Я только солдат Вооруженных сил Украины и хочу призвать помнить, что война в этом году не закончится. И не факт, что она закончится в 2024 году.

Эта мысль нужна, чтобы люди не готовились к спринтерскому забегу.

Потому что у нас впереди марафон, который продлится несколько лет. Потому лучше рассчитывать свои силы на большой промежуток времени, поскольку нам всем эти силы понадобятся.

Я бы очень не хотел, чтобы у нас в обществе возникал запрос на условные третьи минские соглашения или какие-то переговоры со страной-агрессором. И чтобы этот запрос не возникал, лучше готовиться к тому, что эта война является стайерской дистанцией, является марафоном или даже ультрамарафоном.

О предпосылках полномасштабной войны

Любая империя, когда распадается, испытывает фантомные боли.

Также Россия, когда распалась, ее фантомные боли никуда не делись. И тот факт, что российское общество до сих пор поддерживает своего президента, свидетельствует о том, что это не Путин навязал россиянам имперский дискурс. Нет, он согласился с ним.

Происходящее свидетельствует о том, что Россия была той империей, которая опоздала распаться.

Большинство империй начали распадаться в 60-70-х годах 20 века. И, вероятно, мы были обречены на эту войну. Мы получили независимость без всякого выстрела, поэтому война, по-видимому, была отложена. И рано или поздно она должна была состояться.

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