Пекарня на колесах — как семья из Горенки выпекает хлеб в эвакуации

Сергей Граур в Горенке в хате-мазанке несколько лет назад сам смастерил печь и по старинным рецептам, исключительно вручную, замешивал тесто и выпекал хлеб. За ним ездили даже из Киева. Пекарня называлась Птах.

Мужчина мечтал расширить сеть таких пекарен. Но семья с двумя маленькими детьми вынуждена была убегать от бомбежек. В конце концов поселились в Золотоноше. И уже здесь обустроили новую пекарню — на колесах, с тем самым названием.

Семья выпекает хлеб с самого утра, печь на прицепе, поэтому пекарня на колесах мобильная. От ветра и пыли защищена тентами. Печь Сергей смастерил сам. Она универсальна, потому можно готовить хлеб, пиццу и даже варить борщ.

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Елена и Сергей — переселенцы из Киевской области. В Горенке имели аутентичную пекарню. Она была внутри мазанки. Война помешала планам семьи, когда жизнь из-за постоянных бомбардировок стала невыносимой.

Самолеты сбрасывали бомбы над нами, дети сидели в погребе, — делится Елена.

Дом семьи Граур уничтожен оккупантами, а пекарня повреждена. Во время активных боевых действий их печь спасла село от голода, ведь не было ни света, ни газа, ни воды.

Люди ходили к нам за хлебом, было тяжело. Магазины тогда не работали, еду не завозили, — рассказывает Сергей.

О своей пекарне Сергей рассказывает так:

Пекарня на колесах может работать в любую погоду без света, без газа. Дрова уложили, тесто замесили.

Жители Золотоноши удивляются такой пекарне на колесах, выпечку ждут и становятся в очереди.

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