Люди

Уничтожили все, что строили целую жизнь! Пенсионерка из Авдеевки со слезами рассказывает о годах, прожитых возле фронта

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 августа 2023, 07:00
Як живуть люди в Авдіївці: евакуація від Білого янгола

Больше видео
0:02:52
Загиблий Володя Балабаник
Дедушка погибшего мальчика не сдержал слез! Местные в Ивано-Франковской области рассказали об атаке
0:04:14
Роман Хрущ
Больше всего боялся потерять руку и не иметь возможности рисовать! Чувственная история украинского защитника
0:02:35
Запорізькі волонтери
В одиночку собрали деньги на полсотни машин! На помощь военным приходят запорожские волонтеры
0:03:14
Покровск
Секунда — и я уже под завалами. Рассказ 11-летнего Никиты о пережитом обстреле Покровска
Смотреть больше

Последние видео
0:03:20
Як живуть люди в Авдіївці: евакуація від Білого янгола

Уничтожили все, что строили целую жизнь! Пенсионерка из Авдеевки со слезами рассказывает о годах, прожитых возле фронта
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 15 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:22
російська музика
До 25 тысяч грн за распространение “русской культуры”: будут ли штрафовать за прослушивание музыки из РФ
0:03:15
Відбудова Харкова
На Северной Салтовке таких домов сотни! В Харькове волонтеры взялись отстраивать дома
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
Карта бойових дій в Україні сьогодні 14.08.2023: онлайн
Очередной Аллигатор Ка-52 “приземлился”! Карта боевых действий 14 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:00:34
гребцы
Не сдались! Как украинские гребцы финишировали на соревнованиях в затопленной лодке
0:02:52
Загиблий Володя Балабаник
Дедушка погибшего мальчика не сдержал слез! Местные в Ивано-Франковской области рассказали об атаке
0:05:03
iForum 2023
Украинские айтишники удивили дронами, протезами и роботами: как прошла конференция iForum 2023
0:02:49
Зі смітника на тиждень моди: дніпрянин ефективно перероблює пластик
Произведение искусства из мусора! Как в Днепре эффективно перерабатывают пластик и что из него получается
Больше видео
Карта бойових дій в Україні
Читать дальше
Карта боевых действий 15 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь