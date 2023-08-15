Уничтожили все, что строили целую жизнь! Пенсионерка из Авдеевки со слезами рассказывает о годах, прожитых возле фронта

Из особо опасной части Авдеевки экипаж полиции Белый ангел эвакуировал пожилую женщину — россияне разбили ее дом. Пенсионерка жила с сыном в старой части города, возле промзоны, где уже девять лет идут тяжелые бои. Забирали семью под взрывами снарядов.

В почти уничтоженной оккупантами Авдеевке Геннадий и Дмитрий из эвакуационной группы Белый Ангел знают о каждом вражеском попадании. На их глазах оккупанты дотла стирают родной город. Правоохранители пытаются сохранить жизнь своих земляков и вывозят людей из любого уголка Авдеевки.

Разрушили все, что строили всю жизнь

Старая часть города — самый опасный район, потому что фронт близко.

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Одна из местных жительниц страдает от войны еще с 2014 года, однако оставалась дома. Теперь ее здесь ничего не держит. Враг уничтожил дом, который семья строила всю жизнь. Бабушка не может сдержать слез.

Все время с 2014 года очень тяжело. Стекла нет на окнах, дверей тоже, потолок отпадает. Всю жизнь строили, все разбито и ничего у меня нет, — говорит бабушка.

Она почти не ходит из-за поломанной руки и ноги. Белые ангелы доставили пенсионерку с сыном в безопасное место. Далее они поедут под защитой спасателей.

Из-за постоянных вражеских обстрелов в Донецкой области могут принять решение о принудительной эвакуации детей. Ранее мы рассказывали, каких районов это может касаться.

Материал журналистки программы Вікна-новини СТБ Любовь Куклы эксклюзивно для телемарафона Єдині новини.

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