Знищили усе, що будували ціле життя! Пенсіонерка з Авдіївки зі сльозами розповідає про роки, проведені біля фронту

З особливо небезпечної частини Авдіївки екіпаж поліції Білий янгол евакуював літню жінку — росіяни розбили її будинок. Пенсіонерка жила з сином у старій частині міста біля промзони, де вже дев’ять років точаться важкі бої. Забирали родину під вибухами снарядів.

У майже знищеній окупантами Авдіївці Геннадій та Дмитро з евакуаційної групи Білий янгол знають про кожне вороже влучання. На їхніх очах окупанти вщент стирають рідне місто. Правоохоронці намагаються зберегти життя своїх земляків та вивозять людей з будь-якого куточка Авдіївки.

Зруйнували все, що будували ціле життя

Стара частина міста — найнебезпечніший район, бо фронт близько.

Зараз також дивляться

Одна з місцевих жительок страждає від війни ще з 2014 року, однак залишалася вдома. Тепер її тут ніщо не тримає. Ворог знищив оселю, яку родина будувала все життя. Бабуся не може стримати сліз.

Увесь час з 2014 року дуже тяжко. Скла нема на вікнах, дверей теж, стеля відпадає. Все життя будували, все розбите й нічого в мене немає, — говорить бабуся.

Вона майже не ходить через поламану руку та ногу. Білі янголи доставили пенсіонерку з сином у безпечне місце. Далі вони поїдуть під опікою рятувальників.

Через постійні ворожі обстріли на Донеччині можуть ухвалити рішення про примусову евакуацію дітей. Раніше ми розповідали, яких районів це може стосуватися.

Матеріал журналістки програми Вікна-новини СТБ Любов Кукли ексклюзивно для телемарафону Єдині новини.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.