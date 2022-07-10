Подошел Крис Мартин и предложил вместе спеть: удивительная история украинца, который выступил с Coldplay

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Даниэла Долотова, редактор сайта 10 июля 2022, 20:00

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Из подвалов страшно выходить! Запорожье ежедневно кроют градами
Легалізація одностатевих шлюбів в Україні
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Уровни права для всех семей! Легализуют ли в Украине однополые браки и почему это важно

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