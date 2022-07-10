Подошел Крис Мартин и предложил вместе спеть: удивительная история украинца, который выступил с Coldplay

Еще вчера, 9 июля, всех очаровало видео с концерта всемирно известной группы Coldplay, у которой немало фанатов во всем мире. Однако после исполнения культовой украинской песни их точно станет на несколько миллионов больше.

Украинский музыкант Роман Панченко исполнил хит группы Океан Эльзы на одной сцене вместе с Coldplay и поделился своей историей, как это стало возможным.

Это была такая случайность! Крис Мартин гулял возле Вислы и увидел меня, как я пою украинскую песню группы Бумбокс “Люди”.

Крис Мартин подошел ко мне с предложением спеть вместе с ним на стадионе. После согласия, взял контакты и тогда началось обсуждение с менеджерами, какую песню можно исполнить вместе.

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Я знал о Coldplay и ранее, слушал их песни, но не был ярым фанатом. Просто считал себя почитателем их музыки, но моя жена очень любит эту группу.

Однако, когда я побывал на их концерте, то понял, насколько их музыка магическая, она эмбиентна (атмосферная, – ред.)

— Это была какая-то магия, это было фантастически! Я до сих пор не верю, что это произошло, потому что так случается только в фильмах. После выступления осталось много эмоций и позитива, просто непревзойденно, — делится исполнитель.

Четыре года мужчина прожил в Польше, где и учился, а потом начал работать. Вскоре он нашел свое призвание в музыке. Свои композиции создает в электронном жанре, но находит вдохновение также помогать другим артистам писать собственные композиции.

Неожиданную узнаваемость считает большим шансом, поэтому будет пытаться использовать его по полной, чтобы быть услышанным.

Поддержать украинцев пытается и американская группа Imagine Dragons. Читай, как фронтмен Дэн Рейнольдс посвятил речь Украине и поделился своими мыслями по поводу войны.

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