Підійшов Кріс Мартін і запропонував заспівати: дивовижна історія українця, який виступив з Coldplay

Ще вчора, 9 липня, усіх зачарувало відео з концерту всесвітньо відомого гурту Coldplay, який має чимало фанатів у всьому світі. Однак після виконання української пісні, їх точно стане на кілька мільйонів більше.

Український музикант Роман Панченко виконав хіт гурту Океан Ельзи на одній сцені разом з Coldplay та поділився власною історією, як це стало можливим.

Це була така випадковість! Кріс Мартін гуляв біля Вісли та побачив мене, як я співаю українську пісню гурту Бумбокс “Люди”.

Кріс Мартін підійшов до мене з пропозицією заспівати разом із ним на стадіоні. Після згоди взяв контакти й тоді почалось обговорення з менеджерами, яку пісню можна виконати разом.

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Я знав про Coldplay і раніше, слухав їхні пісні, але не був затятим фанатом. Просто вважав себе пошановувачем їхньої музики, але моя жінка дуже любить цей гурт.

Проте коли я побував на концерті, то зрозумів, наскільки їхня музика є магічною. Вона ембієнтна (атмосферна, – ред.).

— Це була якась магія, це було фантастично! Я досі не вірю, що це сталося, бо так трапляється тільки у фільмах. Після виступу лишилось багато емоцій та позитиву, просто неперевершено, – ділиться музикант.

Чотири роки чоловік жив у Польщі, де й навчався, а згодом почав працювати та знайшов своє покликання у музиці. Свої композиції створює в електронному жанрі, але знаходить натхнення й допомагати іншим артистам писати власні композиції.

Неочікувану пізнаваність вважає великим шансом, тож намагатиметься використати його на повну, щоб бути почутим.

Підтримати українців намагається й американський гурт Imagine Dragons. Читай, як фронтмен Ден Рейнольдс присвятив промову Україні й поділився своїми думками щодо війни.

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