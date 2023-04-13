Обладал необыкновенным талантом: история жизни и гибели на войне дирижера Маэстро

Война позвала на очередной акт битвы людей всех возрастов. Все они мотивированы и идейные, стремятся победить ради жизни каждого из нас и всей страны.

К сожалению, многие из этих героев уже не вернутся домой. В Броварах в Киевской области простились с погибшим дирижером Константином Старовицким. О его жизни рассказываем дальше.

Он с начала широкомасштабной войны пошел добровольцем на фронт. Константин до 2022 года работал в Киевской опере, делал постановки на разных сценах столицы и даже получил приглашение в Берлинскую оперную академию.

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Однако война скорректировала планы, и музыкант сменил сцену на окоп, где получил позывной Маэстро. И, как говорят собратья, никогда не боялся идти вперед.

С начала вторжения в рядах ТрО он защищал Бровары. Потом — украинско-белорусскую границу. В конце концов, в октябре прошлого года его перебросили на Восток.

Собратья вспоминают: даже в окопе он оставался творческим человеком. Во время шквальных обстрелов из земли лепил образы животных, которых очень любил.

Музыковед Галина Дуб знала Маэстро почти десять лет. Говорит: таких, как он, больше нет. Он был настоящим профессионалом, но никогда не гордился этим.

— Лично очень тяжело, потому что он был достоин, обладал необыкновенным талантом. Он написал много опер, но не все из них успел поставить, — говорит Галина.

Российские оккупанты убили Маэстро 5 апреля, под Бахмутом. Мужчине теперь навсегда 40 лет. У него остались несовершеннолетняя дочь, жена, мать и сестра.

Историю защитника Святослава, который чудом выжил после ранения и лелеет свою мечту, читай в материале.

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