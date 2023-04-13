Мав незвичайний талант: історія життя та загибелі на війні диригента Маестро

Війна покликала на черговий акт битви людей різного віку. Усі вони — вмотивовані та ідейні, прагнуть перемогти заради життя кожного з нас та цілої країни.

На жаль, багато з цих героїв вже не повернуться додому. У Броварах на Київщині попрощалися із загиблим диригентом Костянтином Старовицьким. Про його життя розповідаємо далі.

Він від початку широкомасштабної війни пішов добровольцем на фронт. Костянтин до 2022 року працював у Київській опері, робив постановки на різних сценах столиці та навіть отримав запрошення до Берлінської оперної академії.

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Однак війна скорегувала плани, й музикант змінив сцену на окоп, де отримав псевдо Маестро. І, як кажуть побратими, ніколи не боявся йти вперед.

Від початку вторгнення у лавах ТрО він боронив Бровари. Потім — українсько-білоруський кордон. Зрештою, у жовтні минулого року його перекинули на Схід.

Побратими згадують: навіть в окопі він залишався творчою людиною. Під час шквальних обстрілів із землі виліплював образи тварин, яких дуже любив.

Музикознавиця Галина Дуб знала Маестро майже десять років. Каже: таких, як він, більше немає. Він був справжнім професіоналом, але ніколи не пишався цим.

— Особисто дуже важко, бо він був достойний, мав незвичайний талант. Він написав багато опер, але не всі з них встиг поставити, — каже Галина.

Російські окупанти вбили Маестро 5 квітня, під Бахмутом. Чоловікові тепер назавжди 40 років. У нього залишилися неповнолітня донька, дружина, матір та сестра.

Історію захисника Святослава, який дивом вижив після поранення та плекає свою мрію, читай у матеріалі.

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