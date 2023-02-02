Раненые бойцы ВСУ без питьевой воды, лифта и электронных очередей — что произошло

Заложники бумажек на костылях. Раненые защитники, даже те, кто без нижних конечностей, от рассвета по несколько часов стоят в очередях в поликлинику, чтобы получить справку, позволяющую дальнейшую реабилитацию.

Из-за адской бюрократии, отсутствия электронных систем записи к врачу и нехватки самих медиков некоторые проходят военно-врачебные комиссии по несколько недель.

Одному из бойцов — Мирославу — недавно сделали операцию на колене. Травму получил на передовой.

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Впереди — длительная реабилитация. Но чтобы оформить ее бойцу, пришлось пройти бюрократический ад. Увиденное в военной поликлинике Мирослава шокировало. За час до открытия собралась огромная очередь бойцов. Среди них и люди на костылях. Кому-то нужно пройти одного врача, а кому-то восьмерых. Запись к ним — на бумаге.

Условий для раненых бойцов никаких, говорит Мирослав. Ни стульев, ни воды. Лифт не работает.

Такое отношение к воинам ВСУ, принуждение их стоять в этих очередях просто подрывает боеспособность украинской армии. Подробнее узнай в сюжете.