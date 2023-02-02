Поранені бійці ЗСУ без питної води, ліфта та електронних черг — що сталося

Заручники папірців на милицях. Поранені захисники — навіть ті, хто без нижніх кінцівок, від світанку по декілька годин стоять у чергах до поліклініки, щоб отримати довідку для подальшої реабілітації.

Через пекельну бюрократію, відсутність електронних систем запису до лікаря та брак самих медиків дехто військово-лікарську комісію проходить по кілька тижнів.

Одному з бійців — Мирославу — нещодавно зробили операцію на коліні. Травму отримав на передовій.

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Попереду — тривала реабілітація. Та щоб оформити її, бійцеві довелося пройти бюрократичне пекло. Побачене у військовій поліклініці Мирослава шокувало. За годину до відкриття зібралася величезна черга бійців. Серед них і люди на милицях. Комусь потрібно пройти одного лікаря, а комусь вісьмох. Запис до них — на папері.

Умов для поранених бійців — жодних, каже Мирослав. Ні стільців, ні води. Ліфт не працює.

Таке ставлення до воїнів ЗСУ, змушення їх стояти у цих чергах просто підриває боєздатність української армії. Докладніше дізнайся за посиланням.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як іспанці лікують поранених воїнів ЗСУ.