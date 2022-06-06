Робототехника, шахматы и арттерапия: как небезразличные в Днепре помогают малышам сохранить детство

Дети даже во время войны остаются детьми. Им необходимо не только отвлекаться от тревог, взрывов и разговоров взрослых о войне, но и социализироваться, общаться со сверстниками и развиваться.

Именно для этого родители в Днепре приводят своих детей в IT-школу, которую владелец Денис Гриченко переформатировал в волонтерский штаб и добавил еще несколько кружков.

Волонтерство

IT-школа расширилась, владелец выделил отдельные комнаты для сбора гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев, которые из-за войны потеряли все.

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Здесь со второго дня полномасштабного вторжения и по сей день неравнодушные волонтеры помогают собирать сотни килограммов всего необходимого для защитников и переселенцев.

Это продуктовые пакеты, одежда, медикаменты. Список необходимого мы выставляем в соцсетях школы, а волонтеры приносят.

Старые и новые кружки: что изменилось

Также в этой школе не прекратили обучение робототехнике, а наоборот, добавили еще несколько кружков. Среди них шахматы и арт-терапия — все, чтобы у детей было детство.

Шахматы

Обучают на дополнительных кружках небезразличные украинцы. Например, игре в шахматы ребятишек учит Надежда Деркач, живущая неподалеку от школы.

Женщина убеждена, что шахматы — это двигатель экономики, а нашим детям в свое время эти знания пригодятся, когда они будут строить новую Украину.

Арт-терапия

Что касается арт-терапии, то она очень хорошо разгружает психику как у взрослых, так и у детей. Таким образом помогает справиться со стрессом от пережитого.

Преподавательница этого кружка Ольга Бринзова рассказывает, что они очень много рисуют для военных ВСУ и тем самым вносят свой маленький, но важный вклад в победу.

Робототехника

Для детей, которые выехали из области и больше не могут приходить на занятия по робототехнике и моделированию, основатель сети школ Денис организует онлайн-уроки.

Детей, как считает Денис, необходимо отвлекать от войны, поэтому были запущены бесплатные онлайн-уроки, однако в офлайн-формате все тоже функционирует.

Ведь главная миссия, которую взяла на себя IT-школа — продлить детям детство, даже в такое сложное время.

А пока в Днепре функционируют частные IT-школы, родители в Киеве могут вздохнуть с облегчением, ведь наконец-то в Киеве открылись детские садики.

О том, как они работают и какие именно заведения открылись, смотри список садиков Киева, которые открылись.