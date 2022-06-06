Робототехника, шахматы и арттерапия: как небезразличные в Днепре помогают малышам сохранить детство

Дети даже во время войны остаются детьми. Им необходимо не только отвлекаться от тревог, взрывов и разговоров взрослых о войне, но и социализироваться, общаться со сверстниками и развиваться.
Именно для этого родители в Днепре приводят своих детей в IT-школу, которую владелец Денис Гриченко переформатировал в волонтерский штаб и добавил еще несколько кружков.
IT-школа расширилась, владелец выделил отдельные комнаты для сбора гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев, которые из-за войны потеряли все.
Здесь со второго дня полномасштабного вторжения и по сей день неравнодушные волонтеры помогают собирать сотни килограммов всего необходимого для защитников и переселенцев.
Это продуктовые пакеты, одежда, медикаменты. Список необходимого мы выставляем в соцсетях школы, а волонтеры приносят.
Это продуктовые пакеты, одежда, медикаменты. Список необходимого мы выставляем в соцсетях школы, а волонтеры приносят.
Также в этой школе не прекратили обучение робототехнике, а наоборот, добавили еще несколько кружков. Среди них шахматы и арт-терапия — все, чтобы у детей было детство.
Обучают на дополнительных кружках небезразличные украинцы. Например, игре в шахматы ребятишек учит Надежда Деркач, живущая неподалеку от школы.
Женщина убеждена, что шахматы — это двигатель экономики, а нашим детям в свое время эти знания пригодятся, когда они будут строить новую Украину.
Что касается арт-терапии, то она очень хорошо разгружает психику как у взрослых, так и у детей. Таким образом помогает справиться со стрессом от пережитого.
Преподавательница этого кружка Ольга Бринзова рассказывает, что они очень много рисуют для военных ВСУ и тем самым вносят свой маленький, но важный вклад в победу.
Для детей, которые выехали из области и больше не могут приходить на занятия по робототехнике и моделированию, основатель сети школ Денис организует онлайн-уроки.
Детей, как считает Денис, необходимо отвлекать от войны, поэтому были запущены бесплатные онлайн-уроки, однако в офлайн-формате все тоже функционирует.
Ведь главная миссия, которую взяла на себя IT-школа — продлить детям детство, даже в такое сложное время.
А пока в Днепре функционируют частные IT-школы, родители в Киеве могут вздохнуть с облегчением, ведь наконец-то в Киеве открылись детские садики.
О том, как они работают и какие именно заведения открылись, смотри список садиков Киева, которые открылись.