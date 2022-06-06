Робототехніка, шахи й арт-терапія: як небайдужі в Дніпрі допомагають малечі зберегти дитинство

Діти навіть під час війни залишаються дітьми. Їм необхідно не лише відволікатися від тривог, вибухів та розмов дорослих про війну, а й соціалізуватися, спілкуватися з однолітками та розвиватися.

Саме для цього батьки в Дніпрі приводять своїх дітей в IT-школу, яку власник Денис Гриченко переформатував на волонтерський штаб і додав ще кілька гуртків.

Волонтерство

IT-школа розширилася, власник виділив окремі кімнати для збору гуманітарної допомоги для вимушених переселенців, які через війну втратили все.

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Тут від другого дня повномасштабного вторгнення й до сьогодні небайдужі волонтери допомагають збирати сотні кілограмів усього необхідного для захисників та переселенців.

Це продуктові пакети, одяг, медикаменти. Список необхідного ми виставляємо в соцмережах школи, а волонтери приносять.

Старі й нові гуртки: що змінилося

Також у цій школі не припинили навчання робототехніки, а навпаки, додали ще кілька гуртків. Серед них шахи та арт-терапія — все, щоб діти мали своє дитинство.

Шахи

Навчають на додаткових гуртках небайдужі українці. До прикладу, гри в шахи дітлахів навчає Надія Деркач, яка живе неподалік школи.

Жінка переконана, що шахи — це двигун економіки, а нашим дітям свого часу ці знання стануть у пригоді, коли вони будуватимуть нову Україну.

Арт-терапія

Щодо арт-терапії, то саме вона дуже добре розвантажує психіку як у дорослих, так і в дітей, допомагаючи впоратися зі стресом від пережитого.

Викладачка цього гуртка Ольга Бринзова розповідає, що вони дуже багато малюють для військових ЗСУ й тим самим вносять свій маленький, але важливий вклад у перемогу.

Робототехніка

Для дітей, які виїхали з області й більше не мають змоги приходити на заняття з робототехніки та моделювання, засновник мережі шкіл Денис організовує онлайн-уроки.

Дітей, як вважає Денис, необхідно відволікати від війни. Саме тому були запущені безкоштовні онлайн-уроки, однак в офлайн-форматі все теж функціонує.

Адже головна місія, яку взяла на себе IT-школа — продовжити дітям дитинство, навіть у такий складний час.

А поки в Дніпрі функціонують приватні IT-школи, батьки в Києві можуть зітхнути з полегшенням, адже нарешті у Києві відкрилися дитячі садочки.

Про те, на яких умовах працюють садочки, та список закладів, які відкрилися з 1 червня, ви знайдете у нашому матеріалі.