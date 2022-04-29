Ромео и Джульетта со счастливым концом: как парень спасал любимую из Мариуполя

Город Мариуполь оккупанты непрерывно обстреливают с Градов. Люди вынуждены жить без связи, газа и тепла.

“Зеленых” коридоров достичь очень трудно, поэтому люди, чтобы спастись, на свой страх и риск бегут пешком.

Влюбленная пара потеряла друг с другом связь, но парень, чтобы спасти любимую, пришел к ней через весь город пешком, несмотря на обстрелы и угрозу смерти.

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Даниилу и Виктории по 18 лет. Несмотря на то, что война на востоке длится уже половину их жизни и они привыкли к взрывам, на этот раз все было гораздо серьезнее.

Два дня мы уже просто не вставали с пола, потому что все обстреливали Градами.

Парень жил на другом конце города вместе с бабушкой, но, несмотря на это, решил идти к любимой, потому что дозвониться или связаться другим способом было невозможно.

Ждать или сомневаться времени не было. Поэтому полтора часа Даниил решительно шел под обстрелами.

Я иду, не знаю, что меня ждет впереди. Работают Грады, по улице разбросаны трупы.

Возлюбленная Даниила, Виктория, ждала парня каждый день, выходила во двор с надеждой, что он придет.

Он пришел 9 марта и сказал мне, что хотел прийти еще 8, с букетом.

Даниил спас не только девушку Викторию, но и ее семью — бабушку и сестру. Сначала парень забрал всех к себе в надежде, что там безопаснее.

Однако безопасность в городе Мариуполь очень условна. Их жизнь зависела от случая, а для многих, кто рассчитывал на случай, жизнь закончилась навсегда.

Даниил решил, что пора бежать из города. Вся семья и даже пес отправились в сторону Киева и преодолели 25 км пешком.

По дороге семья Виктории решила остановиться в Запорожье, а влюбленные вместе с бабушкой Даниила пошли дальше, ведь в Киеве семью ждала мама парня.

Путь из Мариуполя в Киев длился больше недели через российские блокпосты, заминированные поля и обстрелы.

У них одна мечта на всех: вернуться домой и жить нормальной жизнью.

Сегодня в Украине тысячи героев, которые защищают страну и спасают ее людей. Одним из них можно считать мужчину, который вывез из Мариуполя уже тысячу людей, рискуя собственной жизнью.