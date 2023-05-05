Люди

Россияне заминировали всю деревню! В Каменке люди собственными руками разгребают мины

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 05 мая 2023, 21:00

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