Россияне заминировали всю деревню! В Каменке люди собственными руками разгребают мины

Двое мужчин 39 и 47 лет взорвались накануне на неизвестной взрывчатке в Изюмском районе Харьковской области. Медики пытались спасти их жизни, но от полученных травм оба впоследствии скончались. Читай в нашем материале, как россияне полностью заминировали село Каменку и мины собирают ведрами.

Заминированная Каменка: взрывчатку собирают ведрами

Как наступила весна, по селам от смены температур стали взрываться мины-лепестки. Их жители собирают ведрами — на собственных огородах, дворах, в школах, на дорогах и кладбищах, когда хоронят погибших от обстрелов.

В доме Степана Швеца, как и во многих домах здесь, жили россияне. После себя оставили форму, сигнальные ракеты, пепелище и кучу патронов. В Каменке официально нет ни одного уцелевшего дома. Прошлой весной здесь, на подступах к Изюму со стороны Донецкой области, были тяжелые бои.

Дома нет, а огород посажен. Картошка уже посажена, чеснок прошлогодний, морковь, огурцы, помидоры, — говорит Степан.

Сейчас, год спустя, люди возвращаются в село, чтобы убрать. Кто-то остается, кто-то, увидев количество мин и разрушений, снова уезжает.

Это люди выносят ящиками мины на видное место, где зелени нет, чтобы никто не наткнулся на такой подарочек, — говорит Дмитрий Сенчук.

Дмитрий Сенчук согласился провести экскурсию по родному селу, он уверен: 80% жителей уже и вернулись бы — жили бы даже без света, отстраивались. Дом самого Дмитрия был штабом оккупантов-командиров. Вот, что осталось от дома. А еще — рисунок руки кого-то из захватчиков.

Но родители Дмитрия уже вернулись в деревню. Как и несколько десятков человек. Вот эта семья год спустя хоронит дедушку. Его нашли в погребе, где он прятался от обстрелов. По подсчетам местных, в Каменке погибли до 70 жителей. До прихода России в деревне проживало 1200 человек.

Кладбище тоже заминировано. Ритуальщики, когда сегодня копали могилу, возле соседней нашли лепесток. В прошлом году они хоронили под обстрелами в общей сложности тысячу жителей Изюма. После этого уже ничего не страшно.

Мины здесь повсюду. На обочинах, в траве, во дворах, в огородах, вот противотанковая — прямо в доме. Идти нужно нога в ногу, осторожно, потому что в такой траве заметить лепесток почти нереально.

А сейчас, когда вышло солнце, эти лепестки еще и сами детонируют. То здесь, то там слышно баханье. Но жители Каменки, несмотря на все, что пережили, сажают огороды. И мечтают, что отстроят все как было.

Ранее Наталья Гуменюк рассказывала о неминуемом уничтожении россиян.

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