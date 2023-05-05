Люди

Росіяни замінували все село! У Кам’янці люди власними руками розгрібають міни

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 05 Травня 2023, 21:00

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