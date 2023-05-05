Росіяни замінували все село! У Кам’янці люди власними руками розгрібають міни

Двоє чоловіків 39 та 47 років підірвалися напередодні на невідомій вибухівці в Ізюмському районі на Харківщині. Медики намагалися врятувати їхні життя, але від отриманих травм обидва згодом померли. Читай у нашому матеріалі, як росіяни повністю замінували село Кам’янку і міни збирають відрами.

Замінована Кам’янка: міни збирають відрами

Як настала весна, по селах від зміни температур стали вибухати міни-пелюстки. Їх жителі збирають відрами — на власних городах, подвірʼях, у школах, на дорогах і цвинтарях, коли ховають загиблих від обстрілів.

У будинку Степана Швеця, як і у багатьох хатах тут, жили росіяни. По собі лишили форму, сигнальні ракети, згарище і купу набоїв. У Камʼянці офіційно немає жодної вцілілої хати. Минулої весни тут, на підступах до Ізюма з боку Донеччини, були важкі бої.

Хати нема, а город посаджений. Картопля вже посаджена, часник минулорічний, морква, огірки, помідори, — каже Степан.

Нині, рік потому, люди повертаються до села, аби прибрати. Хтось лишається, хтось, побачивши кількість мін та руйнувань, їде знову.

Це люди виносять ящиками міни на видне місце, де зелені нема, щоб ніхто не натрапив на такий подаруночок, — каже Дмитро Сенчук.

Дмитро Сенчук, який погодився провести екскурсію рідним селом, певен: 80% жителів уже б і повернулися — жили б навіть без світла, відбудовувалися. Будинок самого Дмитра був штабом окупантів-командирів. Ось, що лишилося від обійстя. А ще — малюнок руки когось із загарбників.

Але батьки Дмитра вже повернулися в село. Як і кілька десятків людей. Ось ця родина рік потому ховає дідуся. Його знайшли в підвалі, де він ховався. За підрахунками місцевих, у Камʼянці загинуло до 70 жителів. До приходу Росії у селі жило 1200 людей.

Цвинтар теж замінований. Ритуальники, коли сьогодні копали могилу, біля сусідньої знайшли пелюстку. Торік вони ховали під обстрілами загалом зо тисячу жителів Ізюма. Після такого вже нічого не страшно.

Міни тут усюди. На узбіччях, у траві, на подвірʼях, у городах, ось, протитанкова — просто в будинку. Йти потрібно нога в ногу, обережно, бо в такій траві помітити пелюстку майже нереально.

А зараз, коли вийшло сонце, ці пелюстки ще й самі детонують. То тут, то там чутно бахкання. Але жителі Камʼянки попри все, що пережили, саджають городи. І мріють, що відбудують усе, як було.

Раніше Наталія Гуменюк розповідала про неминуче знищення росіян.

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