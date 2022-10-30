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Россияне уничтожили родной дом, теперь их ждет только месть! История артиллериста с позывным Тайфун

Андрей Почтев 30 октября 2022, 22:00

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Історія артилериста на псевдо Тайфун

Россияне уничтожили родной дом, теперь их ждет только месть! История артиллериста с позывным Тайфун
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