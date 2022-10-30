Россияне уничтожили родной дом, теперь их ждет только месть! История артиллериста с позывным Тайфун

Россияне в марте разбили из артиллерии его родительский дом, и сейчас 27-летний лейтенант с позывным Тайфун настойчиво мстит — крушит позиции русских из дальнобойной пушки.

Нынешний выпускник военного вуза утверждает, что это уже личные счета с российскими варварами.

Первый снаряд, прилетевший в мое село, попал в мой дом. Он раскололся на две части, а села уже нет.

Пока Тайфун вместе со своими собратьями стирают с лица земли российских оккупантов, дома его ждут жена и четверо детей и очень за него волнуются.

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Но это не мешает молодому лейтенанту защищать Запорожское направление. Он даже уже не ведет счет разбитой им вражеской техники и уничтоженного личного состава.

Не скажу точно, но их слишком много. Думаю, дивизион мы уже уничтожили минимум.

Свое оружие 155 калибра уже выучил на зубок. Его немецкая гаубица покрыта липкой октябрьской грязью украинских степей, но она уверенно продвигается неприметным путем в сторону вражеских позиций.

У него с собратьями есть всего несколько минут, чтобы привести гаубицу в боевой строй, поскольку разведчики и контрбатарейщики не спят.

Специалисты по ландшафтному дизайну, как иногда в шутку называют себя артиллеристы, приступают к работе, как только определяют цель.

А вот Виоле Шевченко всегда не хватало движения, она старалась идти вперед и не сидеть на месте. Так потом и попала на службу в армию. Читай историю артиллеристки о любимой гаубице и работе с мужчинами.

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