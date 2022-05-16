Сделал бесплатное общежитие для беженцев из офиса. История переселенца из Северодонецка

В Днепре переселенец из Северодонецка не смог снять жилье. Вместо этого взял в аренду по приемлемой цене трехкомнатное офисное помещение, где поселился со своими родственниками. И заодно взялся помогать таким же людям, которые спасались от войны.

Специалист по авторскому праву Артем Гудым некоторое время волонтерил под обстрелами в Северодонецке, развозил еду и медикаменты тем, кто не мог выйти из дома или сидел в подвале.

Однажды едва удалось уцелеть — в машину друга попал снаряд. Однако когда прилетело в квартиру, решил уехать. Убегал от обстрелов с мамой, бабушкой, дядей и братом.

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Несколько дней в Днепре семья жила в школьном спортзале. Квартиру найти не удалось, поэтому Артем снял целый офис.

На кухне хостела за главную — мама Неля, которая по профессии повар. Посуду и плиту принесли волонтеры, с продуктами помогают, поэтому есть из чего готовить.

Женщина до сих пор плачет, когда вспоминает, что происходит в ее родном городе. Однажды ей не повезло попасть под обстрел Градом, когда возвращалась домой.

Это было очень страшно. Возле дома стала и стояла — прятаться было некуда.

Семья Артема поселилась в одной из комнат. В других уже удалось обустроить 12 койко-мест для постояльцев.

Однако мужчина уверен, что сможет разметить еще больше людей, обустроив самую большую комнату. Она пока служит складом для гуманитарной помощи, которая скоро отправится в Северодонецк.

Напомним, ранее мы рассказывали, как Буковина принимает переселенцев и помогает всей Украине.