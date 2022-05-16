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Сделал бесплатное общежитие для беженцев из офиса. История переселенца из Северодонецка

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 16 мая 2022, 17:00

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