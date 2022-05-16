Люди

Зробив безкоштовний гуртожиток для біженців з офісу. Історія переселенця з Сєвєродонецька

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 16 Травня 2022, 17:00

Більше відео
0:06:21
Павло Казарін
Розумієш, що ціна помилки може бути високою: Павло Казарін про перепрофілювання у військового
0:02:48
Як вівчарка Кіра допомагає теробороні Києва
Віддячує за врятоване життя службою та охороною. Як вівчарка Кіра допомагає теробороні
0:03:53
Де застала війна українців
На Кіліманджаро, роботі, вдома. Де застала війна українців — чуттєві історії кожного з нас
0:05:11
Леонід Кравчук
Леонід Кравчук: ідеолог комунізму, який боровся за незалежну Україну. Що відомо про нашого першого президента
Дивитись більше

Останні відео
Дефлімпіада 2022

Перші у світі! Українські спортсмени з феєричним результатом завершили виступ на Дефлімпіаді-2022
0:03:16
Історія переселенця з Сєвєродонецька
Зробив безкоштовний гуртожиток для біженців з офісу. Історія переселенця з Сєвєродонецька
0:09:07
Лана Зеркаль
Цнотливі на панелі та українські козирі в рукаві: Лана Зеркаль про нафтове ембарго та країни, що перешкоджають цьому процесу
0:06:21
Павло Казарін
Розумієш, що ціна помилки може бути високою: Павло Казарін про перепрофілювання у військового
Зміна графіку київського метро з 21 квітня 2022 року - що відомо
Як працює метро у Києві сьогодні: пересадки й закриті станції
0:02:06
Пральня у Миколаєві
Сходити в душ та попити каву: як у Миколаєві волонтери створили військову пральню
0:02:48
Як вівчарка Кіра допомагає теробороні Києва
Віддячує за врятоване життя службою та охороною. Як вівчарка Кіра допомагає теробороні
0:06:12
Зробив безкоштовний гуртожиток для біженців з офісу. Історія переселенця з Сєвєродонецька
Контрнаступ на Ізюмському напрямку та ймовірність відступу Росії без бою: оцінка військового експерта Сергія Грабського
0:06:02
Камери відеофіксації знову працюють з 16 травня
Порушникам ПДР приготуватися! Відеофіксація на дорогах знову працює
0:06:04
Чи можливий спалах інфекційних хвороб в Україні
З війною завжди приходять хвороби. Чи можливий спалах інфекційних захворювань в Україні
Більше відео
Дефлімпіада 2022
Читати далі
Перші у світі! Українські спортсмени з феєричним результатом завершили виступ на Дефлімпіаді-2022
Лана Зеркаль
Читати далі
Цнотливі на панелі та українські козирі в рукаві: Лана Зеркаль про нафтове ембарго та країни, що перешкоджають цьому процесу

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь