Зробив безкоштовний гуртожиток для біженців з офісу. Історія переселенця з Сєвєродонецька

У Дніпрі переселенець із Сєвєродонецька не зміг винайняти житло. Натомість взяв в оренду за прийнятною ціною трикімнатне офісне приміщення, де оселився зі своїми родичами. І водночас узявся допомагати таким же втікачам від війни.

Фахівець з авторського права Артем Гудим певний час волонтерив під обстрілами у Сєвєродонецьку, розвозив їжу та медикаменти тим, хто не міг вийти з дому або сидів у підвалі.

Одного разу ледь вціліли — у машину друга потрапив снаряд. Однак коли прилетіло у квартиру, вирішив поїхати. Тікав від обстрілів з мамою, бабусею, дядьком та братом.

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Кілька днів у Дніпрі родина жила у шкільному спортзалі. Квартиру віднайти не вдалося, тож Артем винайняв цілий офіс.

На кухні хостелу за головну — мама Неля, яка за професією кухарка. Посуд та плитку принесли волонтери, з продуктами допомагають, тож є з чого готувати.

Жінка і досі плаче, коли згадує, що відбувається у її рідному місті. Одного разу їй не пощастило потрапити під обстріл Градом, коли поверталась додому.

Це було дуже страшно. Біля дому стала і стояла — ховатись було нікуди.

Родина Артема оселилася в одній із кімнат приміщення. В інших уже вдалось облаштувати 12 ліжкомісць для постояльців.

Проте чоловік впевнений, що зможе розмітити ще більше людей, коли облаштує найбільшу кімнату. Вона поки слугує складом для гуманітарної допомоги, яка скоро вирушить до Сєвєродонецька.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Буковина приймає переселенців та допомагає усій Україні.